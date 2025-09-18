Potrivit ESPN, negocierile dintre club și jucător se află în faza finală, iar noul contract ar urma să fie valabil pe mai mulți ani. Detaliile financiare nu au fost încă făcute publice, însă totul ar putea fi oficializat în scurt timp.

La 38 de ani, Lionel Messi și-a dat acordul și semnează

Messi, 38 de ani, a semnat cu Inter Miami în vara lui 2023, iar actuala înțelegere expiră la finalul lui 2025. Impactul său în America a fost uriaș. Argentinianul a adus primul trofeu din istoria clubului, Leagues Cup 2023, a câștigat Supporters’ Shield în 2024 și a devenit cel mai bun marcator din istoria echipei, cu 62 de goluri și 29 de pase decisive în 74 de meciuri oficiale.

În acest sezon, Messi ocupă locul doi în topul golgheterilor MLS, cu 20 de reușite în 21 de partide, și a intrat deja în istoria competiției drept cel mai rapid jucător care a atins borna de 40 de goluri.

Atât Messi, cât și conducerea lui Inter Miami au transmis că prelungirea contractului este o prioritate. Co-proprietarul Jorge Mas a declarat recent că echipa va face „tot ce îi stă în putere” pentru ca argentinianul să rămână și să se retragă la Miami.

