Castigator de Champions League cu Liverpool, poate fi antrenat de Boloni la Panathinaikos! Atacantul de 39 de ani este gata sa revina la fosta sa echipa!

Djbril Cisse (39 de ani) a avut o cariera fabuloasa pana in prezent.

Atacantul francez care a castigat in 2005 UEFA Champions League alaturi de Liverpool, poate sa revina la Panathinaikos dupa noua ani de zile. Cisse a mai jucat la greci intre anii 2009-2011, alaturi de care a reusit "eventul" in 2010.

La Panathinaikos, Cisse a fost o adevarata "masinarie" de goluri, marcand 47 de goluri in 61 de partide. Conform presei din Grecia, atacantul a fost contactat de catre oficialii clubului si e gata sa revina: "Sunt pregatit! Vreau ca Panathinaikos sa revina unde a fost odata!"

In 2015 francezul si-a anuntat retragerea din activitate, dar a revenit pe gazon doi ani mai tarziu. El a fost legitimat la Yverdon in Elvetia si dupa la Vicenza in Italia in 2018.

In trecut, Cisse a marcat goluri importante pentru Panathinaikos chiar impotriva echipelor romanesti. Francezul a marcat o dubla in Panathinaikos-Dinamo, scor 3-0, intr-un meci din grupele Europa League. Tot in aceeasi competitie, Cisse, de data aceasta pentru Lazio Roma, a marcat un gol si a pasat decisiv in partida contra celor de la FC Vaslui, incheiata cu scorul de 2-2.