Debut cu ghinion pentru Boloni la Panathinaikos! Echipa romanului, egalata in prelungirile meciului: "Nu pot face minuni!" 

Ladislau Boloni (67 de ani) a debutat pe banca noii sale echipe, fosta campioana a Greciei, Panathinaikos.

Antrenorul roman a debutat cu remiza pe banca lui Panathinaikos in meciul cu Volos, echipa de pe locul 2 din campionatul Greciei, 1-1.

Meciul s-a jucat pe terenul lui Panathinaikos, iar scorul a fost deschis de Carlitos Lopez in minutul 56. Jucatorul lui Boloni a ratat un penalty, insa a revenit si a reusit sa puncteze. Cu toate astea, Volos i-a stricat debutul lui Boloni prin Julian Bartolo, care a dat lovitura in minutul 2 de prelungiri.

Boloni a vorbit la finalul meciului despre prestatia jucatorilor sai si a criticat lipsa de concentrare din ultimele minute, cand s-a incasat golul de 1-1.

"Asa este fotbalul. In ultimul meci am egalat in ultimul minut, asa s-a intamplat astazi cu echipa rivala. Asta s-a intamplat din cauza ca nu ne-am concentrat in aparare in ultimele minute. In timpul scurt am reusit sa vedem ca echipa are inspiratie si mobilitate. Fiecare jucator trebuie sa demonstreze pe teren.

In urma cu o saptamana eram bucurosi, acum suntem tristi. Am facut o schimbare, am vrut sa dam mai multa greutate la mijloc, insa cateodata schimbarile nu ies.

Nu am vrut sa pierd timp, m-am bazat pe experienta lui Maurici si Kourbelis. Amandoi stopperii au fost buni, la fel ca si extremele, asa ca nu am schimbat. Ce mai vreau sa spun e ca nu pot face minuni", a spus Boloni conform triflara.gr.

Panathinaikos va juca in deplasare cu Lamia, echipa de pe ultimul loc al clasamentului. Echipa lui Boloni ocupa locul 11 in clasament, cu trei punte obtinute in primele 5 meciuri jucate.