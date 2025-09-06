Kylian Mbappe l-a egalat pe Thierry Henry! Starul francez doboară record după record

Kylian Mbappe l-a egalat pe Thierry Henry! Starul francez doboară record după record Fotbal extern
Kylian Mbappe a atins recordul de goluri marcate pentru naționala Franței al lui Thierry Henry.

Franța s-a impus cu 2-0 în fața Ucrainei, în meciul din calificările pentru Cupa Mondială din 2026.

Francezii au deschis scorul prin Michael Olise, care a marcat în minutul 10, în urma unei pase primite de la Barcola.

„Les Bleus” au închis tabela pe finalul meciului, când Tchouameni l-a servit perfect pe Kylian Mbappe, iar acesta a făcut 2-0. Astfel, Franța a debutat cu o victorie în Grupa D de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Kylian Mbappe l-a egalat pe Thierry Henry în naționala Franței 

Golul marcat de startul lui Real Madrid a fost reușita sa cu numărul 51. Astfel, Mbappe l-a egalat pe Thierry Henry la numărul de goluri marcate în tricoul naționalei Franței.

Atacantul de 26 de ani a reușit această performanță în doar 89 de partide, față de cele 123 de care a avut nevoie legendarul Thierry Henry.

Cel mai probabil Mbappe îl va depăși cât de curând pe fostul fotbalist al lui Arsenal și al Barcelonei și va ataca recordul de goluri al lui Giroud, care este cel mai bun marcator al Franței din toate timpurile, cu 57 de reușite în 123 de meciuri jucate.

Pentru Kylian Mbappe și Franța urmează partida cu Islanda de marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.

47 de goluri și cinci pase decisive în 62 de partide, sunt cifrele fabuloase ale lui Mbappe în tricoul lui Real Madrid.

