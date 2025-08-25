Kylian Mbappe a reuşit o dublă în victoria obţinută de Real Madrid, cu scorul de 3-0 pe terenul lui Oviedo, noua echipă a portarului român, Horaţiu Moldovan, într-un meci din etapa a 2-a a campionatului, disputat duminică seara.

Căpitanul selecţionatei Franţei a deschis scorul, în minutul 37, iar apoi a dublat avantajul echipei sale, în minutul 83, după un assist al brazilianului Vinicius Junior, introdus în joc în repriza secundă. Același Vinicius a stabilit rezultatul final în timpul adiţional (90+3).

Potrivit Agerpres, Horaţiu Moldovan a fost rezervă, la Oviedo, şi a rămas pe bancă până la final.

Mbappe, noul număr 10 al lui Real Madrid, îşi confirmă astfel statutul de lider al "los blancos", fiind desemnat "omul meciului", la fel ca şi în etapa de debut a noii ediţii din La Liga, în care a marcat golul victoriei în faţa formaţiei Osasuna Pamplona (scor 1-0).

La Liga, rezultate, etapa a 2-a:

Vineri

Betis Sevilla - Deportivo Alaves 1-0

A marcat: Lo Celso (16).

Sâmbătă

Mallorca - Celta Vigo 1-1

Au marcat: Morey (87), respectiv Rueda (38).

Atletico Madrid - Elche 1-1

Au marcat: Soerloth (8), respectiv Rafa Mir (15).

Levante - FC Barcelona 2-3

Au marcat: Ivan Romero (15), Jose Morales (45+7 - penalty), respectiv Pedri (49), Ferran Torres (52), Elgezabal (90+1 - autogol).

Duminică

Osasuna Pamplona - Valencia CF 1-0

A marcat: Budimir (9).

Villarreal - Girona 5-0

Au marcat: Nicolas Pepe (7), Buchanan (16, 28, 64), Rafa Marin (25).

Real Sociedad - Espanyol Barcelona 2-2

Au marcat: Barrenetxea (61), Oskarsson (69), respectiv Pere Milla (10), Puado (45+1 - penalty).

Real Oviedo - Real Madrid 0-3

Au marcat: Kylian Mbappé (37, 83), Vinicius Junior (90+3).

Luni sunt programate meciurile Athletic Bilbao - Rayo Vallecano şi Sevilla FC - Getafe.

