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Stabilit de mulți ani în Germania, Septimiu Câmpeanu a vorbit recent la VOYO SPORT LIVE despre mai multe subiecte din fotbalul românesc, dar și despre perioada în care a evoluat pentru Steaua (1982-1984). Golgheter al ediției Diviziei A în sezonul 1979-1980, pe când juca la U Cluj, fostul atacant a fost întrebat în emisiunea de pe VOYO SPORT 1 și despre doi foști colegi din Ghencea, Marius Lăcătuș și Victor Pițurcă.

Septimiu Câmpeanu a marcat în total în Divizia A 117 goluri în 277 de partide.

Septimiu Câmpeanu despre Marius Lăcătuș, la VOYO SPORT LIVE

"Jucători de excepție. Piți era un jucător extrem de inteligent, oricând te așteptai să facă ceva pe teren. Marius Lăcătuș... Și acum ar avea șansă să joace în fotbalul mondial. Avea viteză, dribling, șut, centrare, obraznic. Fundașilor le era frică de el. Un jucător complet!

(n.r.: -Cât ar valora azi?) Lăcătuș... Câteva zeci de milioane în mod sigur", a declarat Septimiu Câmpeanu, la VOYO SPORT LIVE. - VEZI INTERVIUL COMPLET ÎN CLIPUL DE MAI SUS

Adulat de suporterii Stelei când transmitea pe teren un semnal de luptă la fiecare fază, Lăcătuș a cucerit cu gruparea din Ghencea Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei și a jucat o finală de Cupă Intercontinentală în 1986. S-a consacrat într-o mare echipă a roș-albaștrilor alături de Victor Pițurcă în atac, vârf cu care a format unul dintre cele mai puternice duo-uri ofensive de la finele anilor '80. A jucat o finală a CCE, pierdută în fața lui AC Milan în 1989 și o semifinală a celei mai tari competiții intercluburi europene în 1988, când Steaua a fost eliminată de Benfica Lisabona.

13 goluri în 84 de meciuri a marcat Lăcătuș în naționala României

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(n.r.- Cu cine aveți dueluri dure) Unul dintre ei era Bumbescu. Mă saluta din spate cu genunchiul în mușchi. Spunea: 'Tim, dacă apropii de careu, de la genunchi în sus ți-o pun. Era băiat fain. Încerca să mă intimideze cu vorba, dar îmi plăceau treburile astea", a mai spus Septimiu Câmpeanu, la VOYO SPORT LIVE.

Septimiu Câmpeanu despre Adrian Bumbescu | VIDEO EXCLUSIV