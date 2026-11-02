GALERIE FOTO Andrei Ivan, prăbușire zgomotoasă! Start catastrofal la capătul lumii și verdict necruțător

Andrei Ivan, prăbușire zgomotoasă! Start catastrofal la capătul lumii și verdict necruțător Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Ivan (29 de ani) nu se mai regăsește în ultimele sezoane și nici experiența actuală din Vietnam nu pare să îl aducă pe linia de plutire.

TAGS:
Andrei IvanVietnamTruong Tuoi Dong Nai
Din articol

Andrei Ivan, spre a treia retrogradare consecutivă: niciun gol în campionatul Vietnamului și ultimul loc

Fosta vedetă de la Universitatea Craiova poate ajunge la a treia retrogradare consecutivă din carieră. După Adanaspor, și Panserraikos, Ivan poate pica și cu Truong Tuoi Dong Nai, formația din Vietnam care l-a adus în această vară.

Truong Tuoi Dong Nai, care i-ar oferi lui Ivan un salariu anual de 350.000 de dolari, are un start dezastruos de sezon: doar un punct în primele 6 etape, niciun gol marcat și ultimul loc în Vietnam. 

Deși a fost titular în cinci dintre cele șase etape de campionat, Andrei Ivan nu a reușit să contribuie în vreun fel pe plan ofensiv. Presa din Vietnam a tras deja o concluzie în cazul românului.

"Deși e considerat cel mai valoros jucător din campionatul Vinetmanului, Andrei Ivan nu a reușit să marcheze până acum, iar prestațiile sale nu s-au ridicat la înălțimea staff-ului sau a suporterilor lui Dong Nai", a notat 24h.com.vn.

Ivan a marcat un gol în Vietnam, însă în Cupă, la 4-3 contra celor de la Aurora Saigon (4-3).

Andrei Ivan, în Vietnam

  • Andrei ivan vietnam 9
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cotat la 800.000 de euro de Transfermarkt, Andrei Ivan este cel mai valoros jucător din campionatul Vietnamului. Este urmat în această ierarhie de atacantul sârb Andrija Majdevac (29 de ani), care joacă tot la Truong Tuoi Dong Nai, și de fundașul camerunez Felix Eboa Eboa (29 de ani), de la Nam Dinh. Ambii sunt evaluați la 750.000 de euro.

În sezonul trecut, Ivan a jucat la Panserraikos, formație alături de care a retrogradat în liga a doua din Grecia. A fost a doua retrogradare consecutivă, după ce în stagiunea 2024/2025 a picat cu Adanaspor în liga a treia turcă.

Clasamentul din Vietnam

VIDEO Robert Niță - cea mai puternică amintire din Vietnam! Matinal VOYO SPORT LIVE 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
Pakhtakor – Al-Nassr, ACUM pe VOYO Sport 1: Ronaldo, decizie-bombă!
Pakhtakor – Al-Nassr, ACUM pe VOYO Sport 1: Ronaldo, decizie-bombă!
FC Voluntari – Farul Constanța, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 17:30. De când n-au mai câștigat cele două echipe
FC Voluntari – Farul Constanța, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 17:30. De când n-au mai câștigat cele două echipe
Amendat pe loc! Gestul făcut de George Russell după ce Kimi Antonelli, colegul său, a ieșit campion în F1
Amendat pe loc! Gestul făcut de George Russell după ce Kimi Antonelli, colegul său, a ieșit campion în F1
Răzvan Raț este invitat la Fața la Joc, de la ora 20:30 (VOYO SPORT 1)
Răzvan Raț este invitat la Fața la Joc, de la ora 20:30 (VOYO SPORT 1)
Ies bine: calculele acestei săptămâni care o pot convinge pe Sorana Cîrstea să își amâne retragerea din tenis
Ies bine: calculele acestei săptămâni care o pot convinge pe Sorana Cîrstea să își amâne retragerea din tenis
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

Gigi Becali poate deschide șampania: se face transferul mult așteptat!

Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

Scandalul cu Șucu Jr. i-a fost fatal lui Daniel Pancu: ”Îl dau afară. Cariera lui s-a stins aici”

„Umblă cu prostituate, bea de rupe și m-a înșelat și când eram însărcinată“: starul de la Roma, făcut praf de soție

„Umblă cu prostituate, bea de rupe și m-a înșelat și când eram însărcinată“: starul de la Roma, făcut praf de soție

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive

Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive


Recomandarile redactiei
Pakhtakor – Al-Nassr, ACUM pe VOYO Sport 1: Ronaldo, decizie-bombă!
Pakhtakor – Al-Nassr, ACUM pe VOYO Sport 1: Ronaldo, decizie-bombă!
Lovitură de teatru în cazul numirii lui Mirel Rădoi! Grecii au publicat imaginile și au făcut anunțul
Lovitură de teatru în cazul numirii lui Mirel Rădoi! Grecii au publicat imaginile și au făcut anunțul
Mutare neașteptată pregătită de Cristi Chivu după eșecul din derby! Un nume uriaș așteaptă telefonul românului
Mutare neașteptată pregătită de Cristi Chivu după eșecul din derby! Un nume uriaș așteaptă telefonul românului
Amendat pe loc! Gestul făcut de George Russell după ce Kimi Antonelli, colegul său, a ieșit campion în F1
Amendat pe loc! Gestul făcut de George Russell după ce Kimi Antonelli, colegul său, a ieșit campion în F1
Coman, în Champions League! Anunțul arabilor îi oferă lui Florinel o șansă imensă
Coman, în Champions League! Anunțul arabilor îi oferă lui Florinel o șansă imensă
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Ce transfer pregătește Marius Șumudică la Rapid: jucătorul și-a dat acordul
Ce transfer pregătește Marius Șumudică la Rapid: jucătorul și-a dat acordul
Lucas Alves, câine roșu! Fostul căpitan al lui Dinamo a comis-o și a fost eliminat la al doilea său meci în Vietnam
Lucas Alves, câine roșu! Fostul căpitan al lui Dinamo a comis-o și a fost eliminat la al doilea său meci în Vietnam
Războiul din Vietnam! Gol după gol începând cu minutul 90+3 în thriller-ul de debut al lui Lucas Alves, fostul căpitan al lui Dinamo
Războiul din Vietnam! Gol după gol începând cu minutul 90+3 în thriller-ul de debut al lui Lucas Alves, fostul căpitan al lui Dinamo
Andrei Ivan a semnat cu "Războinicii Verzi" și a fost prezentat
Andrei Ivan a semnat cu "Războinicii Verzi" și a fost prezentat
Incredibil cu cine semnează Andrei Ivan, la 29 de ani, după două retrogradări consecutive!
Incredibil cu cine semnează Andrei Ivan, la 29 de ani, după două retrogradări consecutive!
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!