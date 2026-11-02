Andrei Ivan, spre a treia retrogradare consecutivă: niciun gol în campionatul Vietnamului și ultimul loc

Fosta vedetă de la Universitatea Craiova poate ajunge la a treia retrogradare consecutivă din carieră. După Adanaspor, și Panserraikos, Ivan poate pica și cu Truong Tuoi Dong Nai, formația din Vietnam care l-a adus în această vară.

Truong Tuoi Dong Nai, care i-ar oferi lui Ivan un salariu anual de 350.000 de dolari, are un start dezastruos de sezon: doar un punct în primele 6 etape, niciun gol marcat și ultimul loc în Vietnam.

Deși a fost titular în cinci dintre cele șase etape de campionat, Andrei Ivan nu a reușit să contribuie în vreun fel pe plan ofensiv. Presa din Vietnam a tras deja o concluzie în cazul românului.

"Deși e considerat cel mai valoros jucător din campionatul Vinetmanului, Andrei Ivan nu a reușit să marcheze până acum, iar prestațiile sale nu s-au ridicat la înălțimea staff-ului sau a suporterilor lui Dong Nai", a notat 24h.com.vn.

Ivan a marcat un gol în Vietnam, însă în Cupă, la 4-3 contra celor de la Aurora Saigon (4-3).