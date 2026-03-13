Ziariștii polonezi anunță că atacantul Kamil Bilinski, fost la Dinamo, a semnat în aceeași zi ca jucător pentru un club și ca antrenor pentru alt club!

Bilinski, ultima dată la Zagłębie Sosnowiec, își va continua cariera de jucător la LKS Goczalkowice-Zdrój, în III liga (a patra divizie din Polonia), dar în paralel va începe și cariera de antrenor, la juniorii clubului Górnik Piaski din liga regională din Silezia.

Górnik Piaski a inițiat de scurt timp un proiect similar celui de la Athletic Bilbao, exclusiv cu jucători localnici.

Kamil Bilinski, ”totalna bomba”