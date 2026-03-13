OFICIAL ”Totalna bomba”! Fostul dinamovist Kamil Bilinski a semnat în aceeași zi ca jucător pentru un club și ca antrenor pentru alt club

”Totalna bomba”! Fostul dinamovist Kamil Bilinski a semnat în aceeași zi ca jucător pentru un club și ca antrenor pentru alt club Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atacantul polonez a ajuns la 38 de ani.

TAGS:
DinamoKamil BilinskiLKS Goczalkowice-ZdrójGórnik PiaskiZaglebie Sosnowiec
Din articol

Ziariștii polonezi anunță că atacantul Kamil Bilinski, fost la Dinamo, a semnat în aceeași zi ca jucător pentru un club și ca antrenor pentru alt club!

Bilinski, ultima dată la Zagłębie Sosnowiec, își va continua cariera de jucător la LKS Goczalkowice-Zdrój, în III liga (a patra divizie din Polonia), dar în paralel va începe și cariera de antrenor, la juniorii clubului Górnik Piaski din liga regională din Silezia.

Górnik Piaski a inițiat de scurt timp un proiect similar celui de la Athletic Bilbao, exclusiv cu jucători localnici.

Kamil Bilinski, ”totalna bomba”

”O bombă în materie de transferuri pentru Górnik! 

Kamil Biliński a ajuns oficial la Górnik Piaski, alăturându-se echipei de antrenori a academiei noastre. Acesta este cel mai important „transfer” pentru Górnik Piaski din secolul XXI și, probabil, din întreaga sa istorie. 

Campion al Lituaniei cu Žalgiris Vilnius, câștigător a două cupe și a unei supercupe cu acest club.

Campion al Letoniei și câștigător al cupei Letoniei cu FC Riga. 

A jucat 127 de meciuri în prima ligă, marcând 33 de goluri. Printre acestea se numără apariții pentru Śląsk Wrocław, Wisła Płock și Podbeskidzie Bielsko Biała. În ceea ce privește cluburile străine, trebuie menționat și Dinamo București.

În sezonul 2021/2022, a fost golgheterul primei divizii. Ultimul club al lui Kamil Biliński a fost Zagłębie Sosnowiec, unde a jucat 63 de meciuri în divizia a doua în două sezoane, marcând 21 de goluri.

Kamil, bine ai venit la bord!”, a anunțat clubul Górnik Piaski.

Bilinski a marcat 18 goluri în 51 de meciuri pentru Dinamo, între 2014 și 2015.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
ARTICOLE PE SUBIECT
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
ULTIMELE STIRI
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Kyrgios, tu ești? Swiatek, reacție nesportivă, după rezultate rele, nemaiavute de 7 ani. Cine a eliminat-o la Indian Wells
Kyrgios, tu ești? Swiatek, reacție nesportivă, după rezultate rele, nemaiavute de 7 ani. Cine a eliminat-o la Indian Wells
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Crinea Pintea is on fire! Pe ce loc sunt acum ”tigroaicele” de la CSM București, după o nouă victorie
Crinea Pintea is on fire! Pe ce loc sunt acum ”tigroaicele” de la CSM București, după o nouă victorie
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Primul meci la care a fost surprins Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Premieră pentru fotbalul românesc! Gigi Becali pregătește un buget fabulos de transferuri la FCSB

Transferul pregătit de FCSB: ”Foarte, foarte bun”

Transferul pregătit de FCSB: ”Foarte, foarte bun”

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“



Recomandarile redactiei
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Surpriză de proporții! Prietenul lui Dan Petrescu a anunțat că vrea să preia Tottenham
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei
Kyrgios, tu ești? Swiatek, reacție nesportivă, după rezultate rele, nemaiavute de 7 ani. Cine a eliminat-o la Indian Wells
Kyrgios, tu ești? Swiatek, reacție nesportivă, după rezultate rele, nemaiavute de 7 ani. Cine a eliminat-o la Indian Wells
Florin Niță, gata să revină! VIDEO cu portarul la antrenamente
Florin Niță, gata să revină! VIDEO cu portarul la antrenamente
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
Dumitru Dragomir a ales favorita la titlu din Superliga: „Înțelegeți voi ce vreau să spun”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Cu cine semnează fotbalistul lui Dinamo care a jucat titular la FC Barcelona alături de Lionel Messi și Luis Suarez
Cu cine semnează fotbalistul lui Dinamo care a jucat titular la FC Barcelona alături de Lionel Messi și Luis Suarez
BREAKING NEWS: Becali aduce un atacant REFUZAT de Gaz Metan: "Nu-l vreti? Dati-mi-l, ba, mie! A jucat la Dinamo? Habar n-am!" Pe cine aduce Becali
BREAKING NEWS: Becali aduce un atacant REFUZAT de Gaz Metan: "Nu-l vreti? Dati-mi-l, ba, mie! A jucat la Dinamo? Habar n-am!" Pe cine aduce Becali
Kamil Bilinski nu uită de „câinii roșii”! Atacantul polonez vrea să se întoarcă în România
Kamil Bilinski nu uită de „câinii roșii”! Atacantul polonez vrea să se întoarcă în România
CITESTE SI
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!