Ziariștii polonezi anunță că atacantul Kamil Bilinski, fost la Dinamo, a semnat în aceeași zi ca jucător pentru un club și ca antrenor pentru alt club!
Bilinski, ultima dată la Zagłębie Sosnowiec, își va continua cariera de jucător la LKS Goczalkowice-Zdrój, în III liga (a patra divizie din Polonia), dar în paralel va începe și cariera de antrenor, la juniorii clubului Górnik Piaski din liga regională din Silezia.
Górnik Piaski a inițiat de scurt timp un proiect similar celui de la Athletic Bilbao, exclusiv cu jucători localnici.
Kamil Bilinski, ”totalna bomba”
”O bombă în materie de transferuri pentru Górnik!
Kamil Biliński a ajuns oficial la Górnik Piaski, alăturându-se echipei de antrenori a academiei noastre. Acesta este cel mai important „transfer” pentru Górnik Piaski din secolul XXI și, probabil, din întreaga sa istorie.
Campion al Lituaniei cu Žalgiris Vilnius, câștigător a două cupe și a unei supercupe cu acest club.
Campion al Letoniei și câștigător al cupei Letoniei cu FC Riga.
A jucat 127 de meciuri în prima ligă, marcând 33 de goluri. Printre acestea se numără apariții pentru Śląsk Wrocław, Wisła Płock și Podbeskidzie Bielsko Biała. În ceea ce privește cluburile străine, trebuie menționat și Dinamo București.
În sezonul 2021/2022, a fost golgheterul primei divizii. Ultimul club al lui Kamil Biliński a fost Zagłębie Sosnowiec, unde a jucat 63 de meciuri în divizia a doua în două sezoane, marcând 21 de goluri.
Kamil, bine ai venit la bord!”, a anunțat clubul Górnik Piaski.
Bilinski a marcat 18 goluri în 51 de meciuri pentru Dinamo, între 2014 și 2015.