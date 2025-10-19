Juventus vrea să-l adauge colecției sale de talente

În ultimele 10 luni, Matias Siltanen a avut evoluții bune pentru Djurgarden, bifând 27 de meciuri și trei goluri, atrăgând atenția multor cluburi importante europene. Acesta este comparat ca stil de joc cu Martin Odegaard (Arsenal, Norvegia) și Lucas Bergvall (Tottenham, Suedia) și este urmărit atent de Bayer Leverkusen și mai multe echipe din Premier League (Manchester City, Bournemouth, Leicester City). Djurgarden vrea să încaseze cel puțin 15 milioane de euro pentru mijlocașul finalndez.



Ultima echipă care și-a arătat interesul pentru el este Juventus, care vrea să repete succesul repurtat cu transferurile tinerilor Kenan Yildiz (Bayern Munchen), Vasilije Adzic (Buducnost), Samuel Iling-Junior (Chelsea), Matias Soule (Velez Sarsfield), Enzo Barrenechea (Sion), Koni De Winter (Zulte Waregem) și Dean Huijsen (Malaga).



Djurgarden l-a cumpărat cu 1.2 milioane de euro

Matias Siltanen (18 ani / 175 cm) este născut la Kuopio (North Savo) și s-a format la academia lui KuPS. La nivel de seniori a evoluat pentru KuPS II (2022-2023), KuPS (2023-2024) și Djurgarden (2025-prezent). Are selecții pentru reprezentativele U15, U16, U17, U19 și U21 ale Finlandei.



În palmares are Veikkausliiga (2024), Finnish Cup (2024), Baltic Cup U16 (2023), Veikkausliiga - Rookie of the Year (2024), Kakkonen Group C, Midfielder of the Year (2023), Finnish FA - Boy Player of the Year (2023) și Eastern Finnish FA - Boy Player of the Year (2022).

Poate juca pe posturile de mijlocaș central și închizător și este cotat la 1 milion de euro (Djurgarden l-a cumpărat cu 1.2 milioane de euro). Tatăl său, Marko Siltanen, este un fost fotbalist cu meciuri în prima divizie finlandeză în anii '90.

