Atacantul s-a arătat dezamăgit de felul în care situația sa a fost gestionată de clubul patronat de Ioan Varga și a spus că există posibilitatea ca din iarnă să nu mai fie jucătorul lui CFR Cluj.

Cristi Balaj a comentat cazul Louis Munteanu: ”Unele persoane l-au convins pe Varga că îi aduc oferte de 18 milioane!”

Cristi Balaj, fostul președinte al lui CFR Cluj, a vorbit pe larg despre situația în care se află în aceste momente Louis Munteanu, unul dintre jucătorii din Superliga României cu șanse foarte mari să prindă un transfer în această iarnă.

Balaj a mărturisit că în vară, când încă era președintele clubului din Gruia, iar CFR primise oferte pentru Louis Munteanu, i-a sugerat patronului Ioan Varga să îl lase să plece pe atacant, însă s-a lovit de refuzul finanțatorului, care la influența impresarilor care îi promiteau sume exorbitante în schimbul fotbalistului, s-a decis să nu îl lase să plece pe Munteanu.

”Aici (n.r. în legătură cu transferul lui Louis Munteanu) am avut o divergență, să spun, de opinii, pentru că noi am fi vrut să plece. Domnul Varga, care decide, și atât timp cât el aduce bani de acasă ca să țină clubul, este dreptul lui să decidă, a vrut să rămână.

Domnul Varga a avut lângă el multe persoane care i-au garantat că îi aduc oferte mai bune. Și cred că acesta a fost motivul principal. Chiar dacă au fost oferte bune! Unele persoane i-au creat un mare deserviciu și au reușit să-l convingă că-i aduc oferte la acel nivel, de 18 milioane. Și-atunci noi am pierdut. N-am putut să fac față la acest subiect”, a spus Cristi Balaj, conform GSP.

Cristi Balaj: ”Louis Munteanu a fost virusat, a fost bruiat!”

De asemenea, fostul arbitru susține că, la rândul său, Louis Munteanu a fost sunat de agenți care l-au mințit că CFR Cluj refuză să îl lase să plece la un club la care ar fi urmat să fie plătit mult mai bine.

Balaj consideră că acesta este, de fapt, motivul pentru care prestațiile lui Louis Munteanu nu se mai ridică la nivelul celor din stagiunea precedentă, însă susține că valoarea atacantului este incontestabilă.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt.

”Un lucru este cert, Louis Munteanu e un jucător foarte valoros. Este greu să repete performanța care a avut-o anul trecut, nu pentru că a fost o performanță măreață, ci din cauza faptului că noi l-am bruiat. Toate aceste discuții legate de transferuri, toate aceste promisiuni, toate aceste speranțe că va merge la un salariu mult mai mare...

A fost sunat de impresari, fără să le dăm noi voie... Să-i spună că clubul nu acceptă o ofertă care nici nu există! Îl sunau să-i spună că-i dau un salariu exagerat de mare și că noi nu vrem să-l lăsăm.

Am spus la un moment dat că a existat o ofertă pentru Munteanu și am regretat ulterior pentru că nu vreau să-i creez un deserviciu domnului Varga. Nu vreau să creez un disconfort mai mare decât există. Dacă pleca făceam un profit mult mai mare decât anul trecut. A oprit un tren în gară și n-am urcat în el. A fost un moment ratat.

Valoarea lui este aceeași. El nu prestează la fel ca anul trecut și din cauza noastră. Când zic din cauza noastră, zic de toți cei care am vorbit de transferuri, toți cei care am creat speranțe, toți cei care l-am amăgit, toți cei care l-am bulversat. În acest moment nu este mai slab decât anul trecut. Singura diferență este că a fost virusat, a fost bruiat. Din punct de vedere psihologic, a fost incomodat”, a continuat Balaj.

Louis Munteanu: ”Nu știu dacă voi mai fi aici în iarnă!”

După remiza cu Metaloglobus din Cupa României, scor 2-2, Louis Munteanu s-a arătat nemulțumit de faptul că a ratat un transfer în vară.

”Am avut oferte bune în vară, dar au fost refuzate pentru că se cereau sume mari. Mi s-a spus că voi pleca și nu m-au lăsat să mă antrenez pentru că urma să plec. Apoi veneau meciurile europene și mă chemau direct la joc: 'Hai, joacă!'”. Normal că m-a afectat. S-a văzut în evoluțiile mele. Situația nu a fost gestionată cum trebuie.

Cu siguranță vor fi schimbări. Când apar astfel de rezultate, trebuie făcute ajustări. Eu nu știu dacă voi mai fi aici. Și în vară au fost zvonuri, dar am rămas. Poate și acum va fi la fel ca în vară”, a spus Munteanu, la flash-interviu.

