Italianul l-a „taxat” pe Cristi Chivu după înfrângerea cu Liverpool: „Problemă la nivel înalt”

Italianul l-a &bdquo;taxat&rdquo; pe Cristi Chivu după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Liverpool: &bdquo;Problemă la nivel &icirc;nalt&rdquo; Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Interul lui Cristi Chivu a suferit o nouă înfrângere în Champions League.

TAGS:
cristi chivuChampions LeagueLiverpoolInter
Din articol

După 1-2 cu Atletico Madrid, Inter a pierdut cu 0-1 în meciul cu Liverpool din Champions League și are patru victorii și două înfrângeri în faza ligii.

Echipa lui Cristi Chivu nu a avut o prestație senzațională, dar putea să obțină un punct din duelul de pe „San Siro”, dacă ar fi avut parte de mai multă șansă.

„Cormoranii” au câștigat grație unui penalty transformat de Szoboszlai în minutul 88.

Jurnalistul italian a găsit problemele lui Inter pe care Cristi Chivu trebuie să le regleze

Enzo Bucchioni a analizat prestația lui Inter din partida cu formația engleză și a scos în evidență faptul că Marcus Thuram este departe de forma lui din sezonul trecut.

Pe lângă asta, italianul a acuzat jocul previzibil al „nerazzurrilor”, mai ales atunci când nu se află în teren Hakan Calhanoglu.

„Thuram trebuie reabilitat, jucându-l. Dacă îl pui pe bancă, transmiți un mesaj de concurență excesivă. Performanțele lui nu sunt la nivelul lui, dar a fost mult pe teren și are nevoie de mai mult timp pentru mușchii lui. Trebuie să se recupereze.

Inter? Au o problemă la nivel înalt de rezolvat. Există o problemă tactică. Când pleacă Calhanoglu, jocul devine mai previzibil pentru că încetinești ritmul. Aceasta este o limitare. Dumfries lipsește și nu mai joci pe dreapta. Acestea sunt probleme pentru care plătești la nivel înalt. La nivel psihologic, încă nu au uitat înfrângerea împotriva lui PSG și obiectivele pe care nu au reușit să le atingă anul trecut.”, a spus jurnalistul Enzo Bucchioni, conform TMW.com.

Italianul a comentat și penalty-ul controversat primit de Liverpool și e de părere că cei din camera VAR nu ar fi trebuit să intervină.

Bucchioni consideră că ar fi fost corect ca decizia din teren a arbitrului să rămână cea din teren, adică să nu fie penalty pentru echipa lui Arne Slot.

„Mai există o anomalie. În Europa, au respectat întotdeauna protocolul, așa că de ce nu și de data asta? Arbitrul a văzut că i se trăgea de tricou, nu ar fi trebuit să intervină. Evaluarea pe teren ar trebui lăsată la latitudinea arbitrului. Nu este o eroare clară și evidentă.”, a adăugat jurnalistul italian.

Pentru Inter este a doua înfrângere consecutivă în Champions League, după 1-2 cu Atletico la Madrid, iar echipa lui Chivu a căzut momentan pe locul 5, dar poate fi întrecută în clasament de alte patru echipe după meciurile de miercuri seara.

În plus, Inter picase la începutul săptămânii și în clasamentul din Serie A pe locul 3, după ce noul lider al campionatului italian a devenit marea rivală AC Milan.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje &icirc;n 20 de minute, iar &icirc;n c&acirc;teva ore a murit. Caz șocant &icirc;n SUA
ARTICOLE PE SUBIECT
Nicio șansă! Lovitură &icirc;ncasată de Chivu după Inter - Liverpool
"Nicio șansă!" Lovitură încasată de Chivu după Inter - Liverpool
Chivu s-a abținut după eșecul cu Liverpool, dar nu și jucătorii: Fantomă! Niciodată penalty
Chivu s-a abținut după eșecul cu Liverpool, dar nu și jucătorii: "Fantomă! Niciodată penalty"
Interul lui Chivu, &icirc;n cădere liberă! Pe ce loc a ajuns &icirc;n Champions League după 0-1 cu Liverpool
Interul lui Chivu, în cădere liberă! Pe ce loc a ajuns în Champions League după 0-1 cu Liverpool
ULTIMELE STIRI
FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!
FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!
Știe tot ce se &icirc;nt&acirc;mplă la CFR și a dat cărțile pe față &icirc;n legătură cu situația lui Louis Munteanu: &rdquo;E virusat, noi l-am bruiat!&rdquo;
Știe tot ce se întâmplă la CFR și a dat cărțile pe față în legătură cu situația lui Louis Munteanu: ”E virusat, noi l-am bruiat!”
Reacția FR de Canotaj după acuzațiile de premieri nejustificate de aproape 500.000 de euro din raportul Curții de Conturi
Reacția FR de Canotaj după acuzațiile de premieri nejustificate de aproape 500.000 de euro din raportul Curții de Conturi
Dan Șucu a clarificat situația referitoare la problemele financiare de la Genoa: &bdquo;Voi fi gata să cer ajutor&rdquo;
Dan Șucu a clarificat situația referitoare la problemele financiare de la Genoa: „Voi fi gata să cer ajutor”
Lovitură de teatru! Ucrainenii susțin că Dinamo Kiev nu poate scăpa de &rdquo;scandalosul&rdquo; Vladislav Blănuță
Lovitură de teatru! Ucrainenii susțin că Dinamo Kiev nu poate scăpa de ”scandalosul” Vladislav Blănuță
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: &rdquo;Suntem &icirc;n discuții!&rdquo;

Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: ”Suntem în discuții!”

Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!

Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!

Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză &icirc;n thriller-ul PSV &ndash; Atletico Madrid 2-3

Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză în thriller-ul PSV – Atletico Madrid 2-3

Cristi Chivu i-a făcut pe italieni să tragă o concluzie, după Inter - Liverpool 0-1: &rdquo;E evident&rdquo;

Cristi Chivu i-a făcut pe italieni să tragă o concluzie, după Inter - Liverpool 0-1: ”E evident”

Faliment! Clubul care evolua anul trecut &icirc;n Superliga e la un pas de desființare

Faliment! Clubul care evolua anul trecut în Superliga e la un pas de desființare

FCSB, transfer cu sc&acirc;ntei. Becali pune banii la bătaie pentru un fotbalist cu trecut controversat

FCSB, transfer cu scântei. Becali pune banii la bătaie pentru un fotbalist cu trecut controversat



Recomandarile redactiei
FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!
FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!
Știe tot ce se &icirc;nt&acirc;mplă la CFR și a dat cărțile pe față &icirc;n legătură cu situația lui Louis Munteanu: &rdquo;E virusat, noi l-am bruiat!&rdquo;
Știe tot ce se întâmplă la CFR și a dat cărțile pe față în legătură cu situația lui Louis Munteanu: ”E virusat, noi l-am bruiat!”
&bdquo;Faraonul&ldquo; Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Lovitură de teatru &icirc;n cazul lui Lindon Emerllahu! Contraoferta primită de CFR Cluj poate rezolva problemele financiare ale clubului
Lovitură de teatru în cazul lui Lindon Emerllahu! Contraoferta primită de CFR Cluj poate rezolva problemele financiare ale clubului
Patronul din Superligă a confirmat: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles cu FCSB&rdquo;
Patronul din Superligă a confirmat: ”Ne-am înțeles cu FCSB”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gigi Becali a răbufnit: &Icirc;ti dai seama ce tupeu? Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
CITESTE SI
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

stirileprotv Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO

stirileprotv Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO

După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o &bdquo;relație de probă&rdquo; cu Guvernul Bolojan. &bdquo;Dacă nu ne plac deciziile, ieșim&rdquo;

stirileprotv După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!