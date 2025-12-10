Italianul l-a „taxat” pe Cristi Chivu după înfrângerea cu Liverpool: „Problemă la nivel înalt”

Pe lângă asta, italianul a acuzat jocul previzibil al „nerazzurrilor”, mai ales atunci când nu se află în teren Hakan Calhanoglu.

Enzo Bucchioni a analizat prestația lui Inter din partida cu formația engleză și a scos în evidență faptul că Marcus Thuram este departe de forma lui din sezonul trecut.

Echipa lui Cristi Chivu nu a avut o prestație senzațională, dar putea să obțină un punct din duelul de pe „San Siro”, dacă ar fi avut parte de mai multă șansă.

După 1-2 cu Atletico Madrid, Inter a pierdut cu 0-1 în meciul cu Liverpool din Champions League și are patru victorii și două înfrângeri în faza ligii.

„Thuram trebuie reabilitat, jucându-l. Dacă îl pui pe bancă, transmiți un mesaj de concurență excesivă. Performanțele lui nu sunt la nivelul lui, dar a fost mult pe teren și are nevoie de mai mult timp pentru mușchii lui. Trebuie să se recupereze.

Inter? Au o problemă la nivel înalt de rezolvat. Există o problemă tactică. Când pleacă Calhanoglu, jocul devine mai previzibil pentru că încetinești ritmul. Aceasta este o limitare. Dumfries lipsește și nu mai joci pe dreapta. Acestea sunt probleme pentru care plătești la nivel înalt. La nivel psihologic, încă nu au uitat înfrângerea împotriva lui PSG și obiectivele pe care nu au reușit să le atingă anul trecut.”, a spus jurnalistul Enzo Bucchioni, conform TMW.com.

Italianul a comentat și penalty-ul controversat primit de Liverpool și e de părere că cei din camera VAR nu ar fi trebuit să intervină.

Bucchioni consideră că ar fi fost corect ca decizia din teren a arbitrului să rămână cea din teren, adică să nu fie penalty pentru echipa lui Arne Slot.

„Mai există o anomalie. În Europa, au respectat întotdeauna protocolul, așa că de ce nu și de data asta? Arbitrul a văzut că i se trăgea de tricou, nu ar fi trebuit să intervină. Evaluarea pe teren ar trebui lăsată la latitudinea arbitrului. Nu este o eroare clară și evidentă.”, a adăugat jurnalistul italian.

Pentru Inter este a doua înfrângere consecutivă în Champions League, după 1-2 cu Atletico la Madrid, iar echipa lui Chivu a căzut momentan pe locul 5, dar poate fi întrecută în clasament de alte patru echipe după meciurile de miercuri seara.

În plus, Inter picase la începutul săptămânii și în clasamentul din Serie A pe locul 3, după ce noul lider al campionatului italian a devenit marea rivală AC Milan.

