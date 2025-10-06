Juventus Torino a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 0-0, derby-ul cu AC Milan din etapa a şasea din Serie A.

Prima ocazie importantă de meciului a venit în minutul 32, când Gimenez a avut o acţiune personală, dar portarul torinezilor, Di Gregorio, a blocat.

Pulisic a ratat un penalty



Juventus a răspuns prin foarfeca lui Gatti, scoasă de Maignan în minutul 48, dar patru minute mai târziu Modric l-a lansat pe Gimenez, acesta a fost faultat în careu de Kelly şi arbitrul Guida a dictat penalty pentru oaspeţi.

Doar că Pulisic a ratat şi tabela a rămas neschimbată. Tot Milan a ratat în minutul 73, prin Rafael Leao, portughezul semnând apoi şi ultima ocazie a partidei, în minutul 90, informează news.ro.

Massimiliano Allegri, cinci titluri consecutive de campion în Serie A cu Juve, este acum antrenor la Milan



Juventus Torino – AC Milan s-a încheiat 0-0 şi cele două echipe rămân în Top 5 în clasament: Milan e pe locul 3, cu 13 puncte, iar Juve este pe 5, neînvinsă, cu 12 puncte, la egalitate cu Interul lui Cristi Chivu, aflat pe poziția a patra grație golaverajului superior.

”Elogio dell’Allegrismo”, a titrat Tuttomercatoweb, referire la primirea făcută de suporterii torinezi lui Massimiliano Allegri, tehnicianul lui AC Milan care în ultimul deceniu a activat numai la Juventus (2014-2019 și 2021-2024, cu cinci titluri consecutive de campion în Serie A în primul mandat).

”Omagiul adus lui Allegri durează aproape toată prima repriză.

Protagonistul absolut al pregătirilor dinaintea meciului și al momentului intrării pe teren este Max Allegri, întâmpinat mai întâi cu afecțiune, apoi cu ovații și bannere din partea foștilor săi fani.

Atmosfera este oarecum suprarealistă”, au notat cei de la Tuttomercatoweb.

