Federaţia Română de Canotaj anunţă, după ce în presă au apărut concluziile verificărilor făcute de Curtea de Conturi cu privire la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, instituţia care a gestionat şi aprobat banii pentru premieri în perioada 2021-2024, că întreaga activitate de premiere, precum şi toate procedurile administrative asociate, au fost derulate strict în litera şi spiritul legii.

Reacția Federației Române de Canotaj după concluziile verificărilor făcute de Curtea de Conturi

Verificarea felului în care COSR a întrebuinţat resursele financiare ale statului în perioada 2021-2024 a fost încheiată cu un raport finalizat la 25 noiembrie 2025, iar acesta arată că 2.447.484 lei, echivalentul a 492.800 euro, au fost direcţionaţi către persoane din FR de Canotaj fără a avea o bază legală, persoanele respective neavând stabilite atribuţii care să justifice contribuţia la obţinerea performanţelor sportive şi nici criterii care au stat la baza premiilor, potrivit golazo.ro. Inspectorii au verificat toate documentele COSR şi propunerile făcute de FRC pentru premieri în urma Olimpiadelor de la Tokyo 2021 şi de la Paris 2024.

FR de Canotaj precizează că întreaga activitate de premiere, precum şi toate procedurile administrative asociate, au fost derulate strict în litera şi spiritul legii, cu respectarea prevederilor H.G. nr.1447/2007 (Norme financiare pentru activitatea sportivă reglementată prin Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000).

Potrivit dispoziţiilor articolului 34 alin. (1) din actul normativ menţionat, care reglementează în mod explicit dreptul personalului din cadrul federaţiilor sportive naţionale de a beneficia de premii atunci când contribuie la obţinerea performanţelor de podium la competiţii majore:

„Personalul din cadrul federaţiilor sportive naţionale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I - VI la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene (…) poate beneficia de premii la încheierea fiecăreia dintre aceste competiţii, astfel:

a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat şi se acordă de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz”.

FRC: „Premierile acordate au fost justificate”

FRC a menţionat că toate propunerile de premiere înaintate către COSR au respectat aceste prevederi legale, iar aprobarea lor finală a fost exclusiv responsabilitatea instituţiilor competente.

„În ceea ce priveşte afirmaţiile vehiculate potrivit cărora personalul Federaţiei Române de Canotaj ar fi încasat „sume necuvenite” sau că aceste plăţi ar fi fost efectuate „fără bază legală”, FRC subliniază că:

- Premierile acordate personalului F.R.C au fost justificate prin contribuţia acestora la rezultatele obţinute de loturile olimpice.

Aspectele reţinute de CC cu referire la „personalul din cadrul federaţiei nu a fost inclus în colectivele tehnice olimpice” exced dispoziţiile legale aplicabile. CC nu a identificat în concret normele legale pretins a fi fost încălcate de FRC. În ipoteza în care în legislaţia aplicabilă ar fi fost menţionate aspectele redate de CC în Raport, FRC ar fi procedat la aplicarea prevederilor legale întocmai.

- FRC a colaborat şi va continua să colaboreze si in viitor cu organismele de control şi va pune la dispoziţie toate documentele necesare pentru clarificarea oricăror aspecte semnalate.

Este important de menţionat că structura performanţei sportive în canotaj presupune un efort colectiv amplu, în care sunt implicaţi atât antrenori, specialişti şi membri ai colectivelor tehnice, cât şi personalul administrativ de suport.

Contribuţia acestor persoane este esenţială pentru obţinerea rezultatelor excepţionale care au adus României medalii olimpice şi mondiale.

FRC îşi reafirmă angajamentul faţă de respectarea strictă a legislaţiei, gestionarea transparentă a resurselor publice şi susţinerea sportivilor şi personalului care contribuie la performanţă”, se arată în comunicatul federaţiei.

COSR a luat act de raportul realizat de Curtea de Conturi a României

Tot miercuri, COSR a anunţat că a luat act de raportul de audit realizat de Curtea de Conturi a României.

„Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) a luat act de raportul de audit realizat de Curtea de Conturi a României, misiune desfăşurată conform programului de verificare privind modul de administrare şi utilizare a fondurilor publice.

Controlul a vizat activitatea financiară şi operaţională a COSR derulată în perioada analizată de Curtea de Conturi, cu scopul de a evalua conformitatea procedurilor, respectarea legislaţiei şi eficienţa utilizării resurselor puse la dispoziţia organizaţiei.

Pe parcursul întregului proces, COSR a oferit tuturor auditorilor acces complet la documente, informaţii şi proceduri interne, în spiritul transparenţei şi al bunei guvernanţe instituţionale. O serie de informaţii şi explicaţii dintre cele prezentate de COSR au fost acceptate de către auditorii Curţii de Conturi încă din timpul controlului, conform dispoziţiilor procedurale, lămurind astfel o parte importantă dintre aspectele ce au făcut obiectul controlului.

În urma finalizării verificărilor, Curtea de Conturi a emis raportul oficial, care a fost primit de COSR. Organizaţia noastră este în curs de analiză a recomandărilor pe care Curtea de Conturi le-a formulat şi va implementa măsurile care au fost dispuse în conformitate cu prevederile legale aplicabile domeniilor verificate, în termenele şi condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, în acord cu normele după care îşi desfăşoară activitatea, rămâne consecvent principiilor aplicate până în prezent urmând ca şi pe viitor să implementeze cele mai bune practici de management, să continue consolidarea mecanismelor interne de control şi audit îmbunatăţind permanent procesele administrative şi operaţionale, prin propunerea şi susţinerea unor modificări legislative menite să asigure claritate şi coerenţă în aplicarea normelor care reglementează o serie de aspecte din activitatea sportivă de performanţă, inclusiv în domeniile verificate de Curtea de Conturi.

Performanţele realizate de echipa olimpică a României la ultima ediţie de Jocuri Olimpice Paris 2024 reflectă dedicarea şi contribuţia Comitetului Olimpic şi Sportiv Român la succesul olimpic”, se arată în comunicatul postat de COSR pe site-ul oficial.



News.ro

