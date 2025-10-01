E vorba despre Jules Kounde, fundașul dreapta originar din Franța care se află la FC Barcelona din august 2022 și care mai are contract cu echipa pregătită de Hansi Flick până la finalul stagiunii 2029/30.



Catalanii le-au plătit la sfârșitul lui august 2022 50 de milioane de euro pentru serviciile lui Kounde celor de la Sevilla, iar de atunci internaționalul francez a bifat 149 de apariții în toate competițiile în Catalonia.



Manchester City a pus ochii pe starul lui FC Barcelona, iar catalanii au venit imediat cu replica



Deco, directorul sportiv al catalanilor, a dezvăluit că Manchester City s-a interesat direct la clubul catalan despre un eventual transfer al lui Jules Kounde pe Etihad Stadium.



Oficialul Barcei a evidențiat că fundașul nu e de vânzare, iar negocierile, în consecință, nici măcar nu au demarat.



”Manchester City ne-a întrebat dacă Jules Kounde e disponibil, iar răspunsul a fost că nu. Nu a fost nicio negociere sau vreo ofertă oficială”, a spus Deco pentru Mundo Deportivo, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.



Cifrele lui Jules Kounde

