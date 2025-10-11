Cristi Chivu a reușit să redreseze situația la Inter, după un început modest de sezon. „Nerazzurri” au cinci victorii consecutive în toate competițiile și se află pe locul patru în Serie A, după ce s-au scurs șase etape.

Formația din Italia își planifică în avans mutările, iar echipa din Milano a găsit un înlocuitor pentru Sommer.



Portarul care l-ar putea înlocui pe Sommer vine chiar de la rivala Juventus



În cazul lui Sommer, ajuns la 36 de ani, au existat discuții legate de plecare sa și în vara trecută, dar Cristi Chivu a insistat ca portarul elvețian să rămână pentru acest sezon.

Cum contractul lui Yann Sommer va expira după iunie 2026, „nerazzurri” au analizat opțiunile de pe piața transferurilor și s-au orientat înspre Michele Di Gregorio, conform Tuttomercatoweb.com.

Portarul lui Juventus ar putea să o coste pe Inter în jur de 20 de milioane de euro și ar urma să semneze în vară dacă se vor concretiza lucrurile.

Titular în aproape toate partidele lui Juventus din acest sezon, portarul italian are 54 de meciuri jucate pentru Juventus, echipă la care a venit în vara lui 2024 de la Monza.

18 milioane de euro este cota lui Michele Di Gregorio, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

