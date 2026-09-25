GALERIE FOTO Controverse majore la debuturile lui Xavi și Klopp, în Olanda - Germania: "Nu e sportiv ce au făcut"

Controverse majore la debuturile lui Xavi și Klopp, în Olanda - Germania: &quot;Nu e sportiv ce au făcut&quot; Nations League
SPORT.RO
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Olanda a obținut un egal împotriva Germaniei (1-1) în Liga Naţiunilor, la finalul unui meci marcat de două goluri anulate şi unul validat pentru germani, în ciuda accidentării unui jucător olandez, relatează RMC Sport.

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OlandaGermaniaXavi HernandezJurgen KloppLiga NatiunilorCody GakpoVirgil van Dijk
Din articol

Controverse majore la debuturile lui Xavi și Klopp, în Olanda - Germania: "Nu e sportiv ce au făcut"

Meciul a stârnit multă curiozitate, având în vedere că ambele echipe şi-au schimbat antrenorul în această vară. Olanda, sub conducerea lui Xavi, şi Germania, antrenată de Jurgen Klopp, s-au despărţit în cele din urmă cu un scor egal (1-1), joi, în Liga Naţiunilor, la finalul unui meci plin de răsturnări de situaţie. Olandezilor le-au fost anulate două goluri: unul marcat de Virgil van Dijk (min. 12) din cauza unei intervenţii a lui Brian Brobbey asupra portarului advers, Marc-André Ter Stegen, şi altul marcat de Mexx Meerdink (min. 62) în urma unei mari încurcături în careu.

Germanii, la rândul lor, au deschis scorul într-o fază care i-a iritat foarte mult pe olandezi. În timp ce Brian Brobbey era lovit şi căzut la pământ la centru, jocul a continuat şi Felix Nmecha a marcat (min. 32). Acest lucru l-a înfuriat pe fundaşul dreaptaş, Denzel Dumfries, care era atât de furios încât l-a urmărit pe marcator în timpul celebrării.

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Olanda a reuşit în cele din urmă să smulgă egalul în prelungiri, graţie unei frumoase lovituri de la distanţă a lui Cody Gakpo (min. 90+2). Însă marcatorul nu şi-a stăpânit furia faţă de atitudinea adversarilor. 

"Cred că este normal să se oprească jocul când un jucător este rănit şi zace la pământ, chiar dacă regulamentul nu prevede acest lucru", a mărturisit jucătorul de la Liverpool. "Ei nu au făcut-o, nu este sportiv."

Virgil van Dijk, căpitanul echipei Oranje, a deplâns la rândul său anularea golului, care, în opinia sa, era perfect valabil. "Primul gol a fost anulat mult prea uşor", a afirmat el. "După părerea mea, Brian nu a făcut absolut nimic. Era acolo, nemişcat, dar nu a făcut nimic."

O părere pe care nu o împărtăşeşte Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui van Dijk şi Gakpo la Liverpool până la plecarea sa în 2024. "A existat o greşeală la golul lui Virgil, desigur minoră, dar totuşi o greşeală, aşa că acel gol a fost anulat pe bună dreptate", a estimat germanul. "În ceea ce priveşte faza care a precedat golul nostru, este de datoria arbitrului să oprească jocul, nu a echipelor de pe teren. Jocul trebuie pur şi simplu să continue, iar echipa mea a gestionat bine situaţia. Nu sunt de acord cu Virgil van Dijk în privinţa acestor aspecte. Este normal, chiar dacă a fost căpitanul meu timp de şase ani."

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