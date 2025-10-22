Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit că tehnicianul portughez este exasperat de "centralul" român, pe care îl consideră "duro" și care îl ignoră total pe marginea terenului.



Mourinho a preluat Benfica pe 18 septembrie, însă cele mai recente conflicte cu Kovacs datează din perioada petrecută la Fenerbahce. Giovanni Becali a povestit un dialog purtat cu "The Special One", care s-ar fi plâns de atitudinea arbitrului român de 41 de ani.



"L-a arbitrat Kovacs pe Mourinho de atâtea ori. Știi ce îmi spunea Mourinho? Că e duro... Mi-a zis: 'Știi cine m-a arbitrat? Românul, Kovacs'. După meci, îmi zice: 'Che arbitro duro. Nici nu te bagă în seamă!'", a povestit Becali, potrivit Fanatik.



Frustrarea lui Mourinho provine, se pare, din faptul că arbitrul român, cu finale de Conference, Europa și Champions League în CV, nu se lasă intimidat.



"El vrea să fie băgat în seamă, și ăsta nu îl băgă în seamă. L-a arbitrat de 5-6 ori și a spus că unde l-am găsit și pe ăsta... Că nici nu l-a băgat în seamă. Are personalitate, ce să mai!", a continuat fostul impresar.



Episodul care l-a înfuriat pe "The Special One"



Relația rece dintre cei doi a atins un punct culminant în luna august, când Mourinho era încă la Fenerbahce. Kovacs a condus returul tensionat cu Feyenoord (scor 5-2), din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.



Deși Fener s-a calificat spectaculos, olandezii au deschis scorul pe terenul turcilor dintr-o fază pe care Mourinho a catalogat-o drept "ridicolă".



În minutul 41, la 0-0, jucătorii lui Fener au cerut un henț. Portarul Irfan Egribayat, crezând că jocul este oprit, a prins balonul în mână. Kovacs, însă, a lăsat jocul să continue, după care a dictat lovitură liberă indirectă împotriva gazdelor, tocmai pentru că portarul a atins mingea cu mâna. Din acea fază, Watanabe a înscris.



"Primul gol a fost ridicol. Chiar și când era 3-1 la general, atmosfera a fost pozitivă", spunea Mourinho după acea partidă din august.

