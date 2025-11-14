Giuseppe Marotta l-a pus pe Chivu peste Mourinho: „Cu tot respectul”

Giuseppe Marotta l-a pus pe Chivu peste Mourinho: &bdquo;Cu tot respectul&rdquo; Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Giuseppe Marotta a avut doar laude la adresa lui Cristi Chivu.

TAGS:
cristi chivuInterSerie AJose Mourinho
Din articol

Inter merge perfect cu Cristi Chivu pe bancă și se află pe primul loc în Serie A, în urma victorie din ultima etapă, 2-0 cu Lazio.

„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan.

Giuseppe Marotta se aștepta ca Cristi Chivu să se potrivească la Inter

Giuseppe Marotta a fost întrebat despre Cristi Chivu, iar oficialul lui Inter a avut doar cuvine de laudă la adresa antrenorului român.

Marotta se aștepta ca Chivu să se potrivească perfect la Inter și să aibă rezultate bune.

În momentul în care a fost întrebat dacă Mourinho a fost o variantă pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi, italianul a dat de înțeles că antrenorul român este mai bun decât lusitanul în momentul de față.

„Sunt surprins că oamenii au fost surprinși de talentul lui Cristian. L-am ales pentru că reprezintă valori importante, a avut curajul să meargă împotriva curentului, chiar și în presă. Unii l-au menționat chiar și pe Mourinho, care, cu tot respectul... Dacă nu aș fi avut curajul, aș fi regretat .”, a spus Giuseppe Marotta, conform presei italiene.

Cristi Chivu are patru victorii din tot atâtea meciuri în Champions League, iar Inter este una dintre puținele echipe cu maximum de puncte din cea mai tare competiție europeană.

