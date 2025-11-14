Giuseppe Marotta l-a pus pe Chivu peste Mourinho: „Cu tot respectul”

Inter merge perfect cu Cristi Chivu pe bancă și se află pe primul loc în Serie A, în urma victorie din ultima etapă, 2-0 cu Lazio.

„Nerazzurri” au 24 de puncte în clasament și se află la egalitate cu AS Roma și AC Milan.



Giuseppe Marotta se aștepta ca Cristi Chivu să se potrivească la Inter



Giuseppe Marotta a fost întrebat despre Cristi Chivu, iar oficialul lui Inter a avut doar cuvine de laudă la adresa antrenorului român.

Marotta se aștepta ca Chivu să se potrivească perfect la Inter și să aibă rezultate bune.

În momentul în care a fost întrebat dacă Mourinho a fost o variantă pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi, italianul a dat de înțeles că antrenorul român este mai bun decât lusitanul în momentul de față.