Dat afară de Fenerbahce după ce a ratat calificarea în faza principală din Champions League, Mourinho și-a găsit rapid un nou angajament: a revenit în țara natală, la Benfica, profitând de demiterea lui Bruno Lage în urma rușinosului 2-3 contra lui Qarabag, în faza principală din UCL.

Jose Mourinho neagă informațiile privind salariul său de la Benfica



În urmă cu câteva zile, ziarul portughez Correio da Manhã a dezvăluit că numirea lui Jose Mourinho poate ajunge să o coste pe Benfica nu mai puțin de 34 de milioane de euro, aici fiind vorba de salariile pe care "The Special One" ar urma să le încaseze până în vara lui 2027.



Potrivit ziarului portughez, Mourinho ar încasa un salariu anual brut de 16 milioane de euro (8 milioane de euro net) în primul sezon la Benfica, iar în al doilea până la 18 milioane de euro brut (9 milioane de euro net). În plus, conducerea celor de la Benfica s-ar fi angajat să achite anumite impozite ale tehnicianului portughez pentru salariile din perioada în care antrena Fenerbahce.



Conducerea celor de la Benfica a negat informațiile apărute în presă. La fel a procedat și Jose Mourinho, care a adăugat că ar fi câștigat mai mulți bani dacă ar fi decis să rămână liber de contract până la finalul sezonului.



"Salariul meu? Vă voi răspunde într-un mod aspru și direct. Fie că mă credeți, fie că nu mă credeți, dar aș fi câștigat mai mult dacă rămânem acasă până la finalul sezonului. Aș fi putut să mă bucur de timpul petrecut cu familia, puteam să merg la Londra, dar așa sunt în pierdere.



Mă întrebați de ce am ales să semnez cu Benfica? Pentru că îmi place să muncesc. Îmi era dor să lupt pentru trofee pentru că la Roma și Fenerbahce nu am putut să o fac. Să stau acasă nu e o opțiune pentru mine. Vreau mereu noi provocări, vreau să risc - sunt lucruri care mă alimentează.



Repet: dacă aș fi stat acasă până în iunie, aș fi câștigat mai mult decât câștig acum la Benfica, dar iată că o minciună răspândită de multe ori poate fi considerată un adevăr", a spus Jose Mourinho, citat de presa portugheză.

Jose Mourinho și-a început mandatul de la Benfica cu două meciuri în campionat: 3-0 contra lui AFS și 1-1 împotriva lui Rio Ave. Echipa sa ocupă locul 3 după 6 etape, cu 14 puncte, 4 sub liderul Porto.

120 de milioane de euro, doar din clauze de reziliere

15 milioane de euro ar fi încasat The Special One după ce a fost înlăturat de pe banca lui Fenerbahce, conform Dirilis Postasi.

Demiterea de la Fenerbahce a fost a șaptea din cariera de antrenor a lui Jose Mourinho, însă tehnicianul se poate lăuda cu un munte de bani strâns în urma eșecurilor sale.

Doar de la Chelsea, în cele două mandate, Mourinho a încasat 43,5 milioane de euro din clauzele de reziliere. Se mai adaugă 17 milioane de euro de la Manchester United, 19 milioane de euro de la Tottenham, 21 de milioane de euro de la Real Madrid și 4,5 milioane de euro de la AS Roma.

Astfel, în total, Mourinho ajunge la 120 de milioane de euro încasate doar din clauzele de reziliere plătite de cluburile pe care le-a antrenat în cariera sa.

