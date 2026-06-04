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Contracandidatul lui Florentino Perez anunță un transfer stelar la Real Madrid: ”Am vorbit cu agentul lui”

Antrenorul portughez Jose Mourinho a intentat un proces împotriva Turciei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), susţinând, printre altele, că i-a fost încălcată libertatea de exprimare în perioada în care a antrenat echipa turcă Fenerbahçe, relatează AFP.

Jose Mourinho a dat în judecată Turcia

Potrivit CEDO, antrenorul portughez a depus în martie 2025 o plângere privind sancţiunile care i-au fost aplicate la sfârşitul anului 2024 de către Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) pentru declaraţii şi comportamente „antisportive” îndreptate împotriva suporterilor unei echipe adverse şi a arbitrilor unui meci din campionatul turc.

Comisia de Disciplină a Federaţiei Turce de Fotbal l-a sancţionat cu o suspendare de un meci, precum şi cu două amenzi în valoare totală de aproximativ 18.000 de euro. „Bazându-se pe articolul 61 din Convenţie, reclamantul susţine că litigiul în cauză nu a fost soluţionat de o instanţă independentă şi imparţială”, scrie CEDO într-o expunere a faptelor din 13 mai.

Mourinho acuză că i-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare

Antrenorul portughez, care susţine că nu i s-a comunicat niciodată decizia motivată a TFF, „se plânge, de asemenea, că dreptul său la libera exprimare a fost încălcat prin sancţiunile impuse”, precizează Curtea Europeană, potrivit news.ro.

CEDO a declarat cererea admisibilă şi a adresat o serie de întrebări autorităţilor turce.

Ajuns la Istanbul în iunie 2024, „The Special One” a fost demis de Fenerbahçe în august 2025. Portughezul, care antrenează în prezent echipa Benfica din Lisabona, ar putea prelua conducerea echipei Real Madrid în următoarele zile.

Jose Mourinho, confirmat oficial la Real Madrid

Florentino Perez l-a anunțat oficial pe Jose Mourinho în rolul de antrenor principal al lui Real Madrid, cu condiția de a fi reales în funcția de președinte al „Los Blancos”.

Florentino Perez a publicat, pe contul său de X, un videoclip de campanie în care apare Jose Mourinho în tricoul lui Real Madrid și spune un singur cuvânt: „Da”.

Perez a reușit astfel să dea o veritabilă lovitură de imagine în lupta pentru președinția madrilenă contra lui Enrique Riquelme. Alegerile vor avea loc duminică, pe 7 iunie.

„În timp ce la televizor (n.r.- unii) vorbesc și vorbesc, și vorbesc...” este mesajul care apare în videoclip înainte ca Mourinho să spună „da”, urmat de îndemnul „Votați Florentino!” și sloganul „Multă istorie de făcut”.

Detaliile acordului dintre Mourinho și Real Madrid

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit detaliile contractului pe care Jose Mourinho îl va semna cu Real Madrid în următoarele zile, dacă Florentino Perez va fi reales în funcția de președinte al „Los Blancos”, pentru care este mare favorit.

Se pare că antrenorul portughez va semna un contract valabil până în iunie 2029, însă va avea o opțiune de prelungire cu încă un an.

„The Special One” i-a mai pregătit pe „Los Blancos” între 01.07.2010 și 30.06.2013. În plină perioadă de glorie a Barcelonei lui Lionel Messi, Mourinho și-a trecut în palmares La Liga (2011-2012), Cupa Regelui (2010-2011) și Supercupa Spaniei (2012-2013).