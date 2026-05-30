Mirel Rădoi a semnat cu Gaziantep, formație din primul eșalon al Turciei, la finalul lunii august după o despărțire bruscă de FCSB. Tehnicianul român a avut însă un start de coșmar la Gaziantep, unde a pierdut patru din patru meciuri și a încheiat pe poziția a 12-a în Super Lig cu 37 de puncte. Jurnalistul turc dezvăluie situația extrem de complicată de la Gaziantep: „Mirel Rădoi și-a asumat un risc”

Jurnalistul turc Muhammet Duman, fost redactor în cadrul publicației Hurriyet.tr, a vorbit cu Sport.ro despre situația lui Mirel Rădoi la Gaziantep și a scos în evidență problemele pe care le are clubul. Turcul a subliniat faptul că fostul antrenor al lui Gaziantep a atenționat cu puțin timp în urmă despre situația financiară a echipei din Super Lig. „Din păcate, problemele economice și de conducere de la Gaziantep FK au afectat direct performanțele echipei. După toate aceste dificultăți, formația s-a confruntat pentru o perioadă cu amenințarea retrogradării, însă a continuat să lupte până la final. Antrenorul lui Gaziantep FK, Mirel Rădoi, și-a asumat un risc în momentele dificile ale clubului și a dat dovadă de mult curaj acceptând această funcție. Fostul tehnician al echipei, Burak Yılmaz, făcuse următoarea declarație înainte de a demisiona: 'Nu primesc bani de la Gaziantep FK. Primesc o sumă foarte mică de la club. Am căutat luni întregi bani pentru jucători, am reușit să îi găsesc și le-am plătit salariile.'", a spus Muhammet Duman, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Și lui Jose Mourinho i-ar fi imposibil” Misiune extrem de complicată pentru Mirel Rădoi Jurnalistul turc a explicat faptul că lotul pe care îl are la dispoziție Mirel Rădoi este unul valoros, doar că problemele financiare împiedică rezolvarea unor transferuri în această vară. Muhammet Duman și-a întărit ideea, spunând că nici măcar Jose Mourinho nu ar putea să aibă succes la Gaziantep. „Gaziantep FK dispune de un lot valoros și competitiv. Cred că Rădoi poate face echipa și mai puternică după câteva transferuri importante. Chiar dacă Jose Mourinho ar prelua această echipă, i-ar fi imposibil să obțină succes la Gaziantep FK din cauza problemelor economice și a dificultăților legate de transferuri. Mirel Rădoi este criticat intens după cele patru înfrângeri din primele patru meciuri, însă ignorarea problemelor cu care se confruntă clubul ar reprezenta o mare nedreptate față de el. Noul sezon va fi un test important pentru Mirel Rădoi. Evoluțiile echipei din primele etape îi vor determina viitorul în Turcia.”, a adăugat jurnalistul Muhammet Duman.

Jurnalistul a explicat faptul că rezultatele slabe ale lui Mirel Rădoi din primele meciuri au legătură și cu epuizarea fotbaliștilor, care oricum își atinseseră obiectivul înainte de venirea antrenorului român: rămânerea în prima ligă din Turcia. „Jucătorii erau, de asemenea, epuizați din punct de vedere psihic. Mirel Rădoi a preluat echipa într-o astfel de perioadă dificilă și a încercat să facă tot posibilul. Rădoi a suferit patru înfrângeri în primele patru meciuri ca antrenor al lui Gaziantep FK, însă este important de reținut că echipa traversează o perioadă complicată. Unele publicații din Gaziantep scriu că Mirel Rădoi va fi demis, însă eu cred că conducerea clubului îi va mai acorda o șansă în noul sezon. După ultimul meci de campionat, antrenorul român a cerut conducerii să acționeze rapid în privința planificării lotului pentru sezonul următor.”, a mai spus turcul. Rezultatele lui Gaziantep de la venirea lui Mirel Rădoi Eyupspor - Gaziantep 3-0

Gaziantep - Beșiktaș 0-2

Goztepe - Gaziantep 2-1

Gaziantep - Basaksehir 1-2