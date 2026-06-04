Lovitură de teatru: ce ar susține Jose Mourinho, după ce a fost anunțat la Real Madrid

Florentino Perez și Enrique Riquelme se află în campanie electorală înaintea alegerilor de duminică pentru postul de președinte de la Real Madrid. Miercuri seară, actualul conducător al formației blanco a anunțat sosirea lui Jose Mourinho în funcția de antrenor în cazul în care va triumfa.

Jose Mourinho susține că nu a înregistrat clipul în care este anunțat la Real Madrid

Pe pagina de campanie a lui Florentino Perez a fost publicat un clip în care Jose Mourinho, acum sub contract cu Benfica, apare îmbrăcat cu un tricou al lui Real Madrid.

"În timp ce la televizor unii vorbesc și vorbesc...” este mesajul care apare în videoclip înainte ca Mourinho să spună "da", urmat de îndemnul "Votați Florentino!" și sloganul "Multă istorie de făcut".

După apariția clipului în spațiul public, Jose Mourinho i-ar fi contactat însă pe cei de la Benfica și le-ar fi transmis că nu a înregistrat un astfel de mesaj. "The Special One" ar fi susținut că imaginile au fost generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, scrie ziarul portughez Record.