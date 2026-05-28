Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile, Mourinho i-ar fi transmis deja lui Rui Costa, președintele Benficăi, că nu va accepta prelungirea contractului și că este pregătit pentru o nouă provocare.

Tehnicianul portughez, ajuns la 63 de ani, ar putea reveni la Madrid să îl înlocuiască pe Alvaro Arbeloa, cel care i-a succedat lui Xabi Alonso la începutul acestui an.

Cum l-a numit Florentino Perez pe Jose Mourinho după zvonurile revenirii la Real Madrid

În mijlocul zvonurilor, Florentino Perez a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Mourinho. Președintele lui Real Madrid l-a descris drept „un antrenor foarte bun”.

„Un antrenor bun va face echipa noastră să funcționeze pentru că avem cei mai buni jucători din lume. Mourinho? Este un antrenor foarte bun”, a spus Florentino Perez, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Jose Mourinho a antrenat-o pe Real Madrid între 2010 și 2013, perioadă în care a câștigat un titlu în La Liga, o Cupă a Spaniei și o Supercupă.

Portughezul a rămas în istoria clubului și pentru sezonul 2011/2012, atunci când Real Madrid a devenit prima echipă din istoria campionatului Spaniei care a atins borna de 100 de puncte într-o singură stagiune.