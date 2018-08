Barcelona vrea sa-i prelungeasca intelegerea lui Valverde, dupa trei trofee in primul an. Obiectivul noului sezon: TOTUL

Barcelona negociaza prelungirea contractului antrenorului Valverde!

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Valverde mai are contract cu FC Barcelona inca un an, dar dupa performantele din sezonul trecut, catalanii insista ca antrenorul sa-si prelungeasca intelegerea.

Discutiile dintre FC Barcelona si Inaki Ibanez, impresarul lui Valverde, vor incepe cel tarziu in luna octombrie a acestui an. Clubul doreste sa rezolve cat mai rapid aceasta "problema", pentru ca echipa sa se concentreze pe indeplinirea principalelor obiective.

Daca la Bilbao discutiile dintre antrenor si club au fost lasate pe ultimele luni, iar antrenorul a ales sa plece, Barcelona incearca sa evite o asemenea situatie.

Catalanii doresc sa aiba timpul necesar pentru a gasi un alt antrenor in cazul in care Valverde nu este de acord cu prelungirea contractului. La fel au procedat conducatorii de pe Camp Nou si in cazul lui Luis Enrique.

Valverde este antrenorul Barcelonei din 2017, iar in primul sau sezon a reusit sa castige trei trofee din patru posibile. Campionatul Spaniei, Cupa si Supercupa. In acest sezon obiectivul principal este castigarea trofeului UEFA Champions League.