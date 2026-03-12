Guardiola l-a descris într-un singur cuvânt pe Valverde după ce a spulberat-o de unul singur pe Manchester City

Maniera în care Valverde a evoluat miercuri seară a fost lăudată și de antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, care a spus că uruguayanul este un jucător fantastic.

Cotat la 120 de milioane de euro de site-urile de specialitate, uruguayanul a deschis scorul în minutul 20, a dublat avantajul în minutul 27, iar în minutul 42 și-a trecut în cont și a treia reușită.

Cele două echipe și-au dat întâlnire în turul optimilor UEFA Champions League. Primul meci din dubla manșă a avut loc pe ”Santiago Bernabeu”, unde Real Madrid s-a impus cu 3-0, grație hat-trick-ului semnat de Valverde.

Starul lui Manchester City nu își revine după 0-3 cu Real Madrid: ”Atunci ne-am pierdut complet”

Bernardo Silva, titular pe ”Bernabeu”, a explicat că primul gol semnat de Valverde a scris și decăderea ”cetățenilor” în fața lui Real Madrid pe teren opus.

”La scorul de 3-0, situația devine puțin mai dificilă. Acum sunt dezamăgit. Mâine este o altă zi și cu siguranță vom aborda meciul de săptămâna viitoare crezând că avem o șansă.

Acum este momentul să reflectăm și să înțelegem ce nu am făcut bine. Apoi, săptămâna viitoare, când ne vom pregăti, vom spera că putem face ceva în privința asta. E greu să vorbesc despre asta, pentru că ar trebui să mă uit din nou la meci. Sentimentul meu pe teren a fost că am început bine. Nu am putut controla atmosfera și cred că echipa mea a lăsat emoțiile să schimbe jocul.

Ne simțeam confortabili și găseam spațiile potrivite, dar după ce am primit primul gol am pierdut complet controlul. Am încetat să mai controlăm tranzițiile și mingile secunde. Este un stadion dificil de jucat.

Suntem obișnuit să jucăm pe aceste stadioane, pentru că o facem deja pe Anfield și St. James' Park unde e deja foarte greu. Trebuie să depășești aceste momente pentru a te perfecționa, iar astăzi a fost doar un meci din care am învățat pentru întreaga echipă”, a spus Silva, citat de TMW.