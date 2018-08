"Platiti clauza si e al vostru!" PSG vrea sa dea inca o lovitura gigantica la Barcelona! Anuntul zilei pe Camp Nou

Anul si lovitura pentru PSG la Barcelona!

Miliardarii Parisului mai vor un nume mare din echipa catalana. Ivan Rakitic e tinta de ultima ora a lui PSG.

Barca n-are de gand sa vanda. Rakitic vine dupa un Mondial fantastic si e considerat om de baza de catre antrenorul Valverde.

Barcelona a transmis ca nu va intra la negocieri cu PSG. Singura posibilitate pentru ca transferul sa aiba loc e din nou achitarea clauzei de reziliere. Seicii n-au avut nicio problema sa dea 222 de milioane pe Neymar vara trecuta. Acum, interesul pentru Rakitic i-ar putea face sa deblocheze din conturi 125 de milioane de euro.

Rakitic a ajuns la Barca in 2014 de la Sevilla. Mai are contract pe Camp Nou pana in 2020.