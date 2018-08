S-a deschis drumul catre un schimb colosal! Barcelona si PSG pot face afacerea verii: catalanii ar castiga si cateva zeci de milioane

Relatile dintre conducatorii de pe Camp Nou si cei de pe Parc des Princes s-au degradat dupa transferul lui Neymar in Ligue 1.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Acum lucrurile par sa revina la normal. Barcelona si-l doreste foarte mult pe Adrien Rabiot, pentru care a insistat de-a lungul verii. In acelasi timp, cei la PSG il vor pe Ivan Rakitic.

La sfarsitul saptamanii trecute, Rabiot a refuzat un salariu de 7,2 milioane de euro anual de la Paris Saint Germain, iar Barcelona ii pregateste un contract de 10 milioane de euro anual.

Rabiot ramane liber de contract in vara viitoare, iar catalanii au rabdare. Asta mai ales dupa ce si-au rezolvat problemele de la centrul terenului prin aducerea lui Vidal.

De cealalta parte se afla Ivan Rakitic. Croatul a devenit tinta numarul 1 a formatiei din capitala Frantei, insa Barcelona cere 125 de milioane de euro pentru mijlocas.

El Mundo Deportivo scrie ca Barcelona a primit o oferta oficiala in valoare de 100 de milioane de euro, dar conducatorii de pe Camp Nou nu sunt decisi sa-l lase pe Rakitic sa plece. Nici fotbalistul nu vrea sa plece de la Barcelona. Are intreaga familie acolo si este anuntat titular in noul sezon la Barcelona.

Rakitic si-a prelungit in vara trecuta contractul cu Barcelona pana in 2021. Se asteapta o ultima oferta pentru Rakitic si apoi se va lua decizia finala. Cei de la PSG trebuie sa acorde o atentie sporita si fair play-ului finaciar. Asta dupa ce au achitat in aceasta vara transferul lui Mbappe de la Monaco.