"LEGENDA CONTINUA!" Messi scrie din nou istorie pentru Barcelona! Este incredibil cat la suta din golurile din istoria clubului au fost marcate de Messi

Barcelona 3-0 Alaves / Leo Messi a inceput noul sezon la nivel maxim! A reusit o dubla.

Un nou sezon de La Liga, acelasi scenariu - Leo Messi a inceput in forma pentru Barcelona, marcand 2 goluri superbe in victoria cu Deportivo Alaves. Primul, dupa o lovitura libera, a fost golul cu numarul 6.000 din istoria clubului FC Barcelona in prima liga spaniola!

Messi reusise in urma cu 9 ani golul 5.000 din istoria Barcelonei in La Liga. Cea de-a doua reusita a lui Messi si golul lui Coutinho au dus totalul Barcelonei in campionat la 6.002. Dintre acestea, nu mai putin de 385 au fost opera lui Leo Messi! Adica 6.4% din golurile marcate vreodata de Barcelona in campionat au fost date de Leo Messi!

Pe urmele recordului lui Giggs

In urma reusitelor cu Alaves, Leo Messi a devenit primul jucator care inscrie in 15 sezoane consecutive de La Liga! Starul argentinian mai are insa pana sa-i bata recordul lui Ryan Giggs - galezul a marcat in fiecare sezon de la infiintarea Premier League (1992) pana in 2013!