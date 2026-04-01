OFICIAL Infantino, anunțul momentului despre participarea Iranului la Mondiale: „În aceste condiții…“

Infantino, anunțul momentului despre participarea Iranului la Mondiale: „În aceste condiții…“ CM 2026
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Președintele FIFA e doar un spectator îngrozit, în timp ce un război devastator face ravagii în Orientul Mijlociu cu zece săptămâni înainte de CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).

IranFIFAGianni Infantino
Când s-au tras la sorți grupele pentru Mondialul din 2026, la Washington, pe 5 decembrie, președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), l-a chemat pe Donald Trump (79 de ani) pe scenă pentru un moment special.

În aplauzele publicului, președintele Statele Unite a primit premiul FIFA pentru… pace! La nici trei luni de la acest moment, Trump a atacat Iranul, alături de Israel, aruncând Orientul Mijlociu în brațele unui război devastator pentru care, deocamdată, nu se întrevede niciun sfârșit. 

Infantino a vizitat cantonamentul Iranului în Antalya

Probabil, văzând situația actuală a lumii, cu zece săptămâni înainte de startul turneului final, elvețianul Infantino regretă premiul pe care l-a „inventat“, practic, pentru Trump. Pentru că e total aiurea că o țară care urmează să găzduiască un Mondial să fie în război, când avem doar două luni și ceva până la sărbătoarea fotbalului mondial.

Mai mult decât atât, SUA, țara care a atacat Iranul trebuie să găzduiască meciurile perșilor, la Los Angeles și la Seattle! De aici, și speculațiile care s-au tot făcut privind o posibilă retragere a Iranului de la competiție.

Deocamdată însă, iranienii și-au strâns jucătorii, cu chiu, cu vai, i-au dus cu autocarul în Antalya (Turcia), unde au jucat două meciuri amicale, în cadrul unui cantonament. Prima partidă de verificare a fost pierdută cu Nigeria (1-2), dar ieri a venit succesul categoric cu Costa Rica (5-0).

Înainte de acest al doilea meci, președintele FIFA, Gianni Infantino, s-a prezentat în cantonamentul Iranului, făcând un gest formidabil de susținere pentru jucători și stafful tehnic. În cadrul vizitei sale, șeful fotbalului mondial a rostit și un discurs impresionant în fața lotului.

Am vrut să vin personal aici, ca să vă transmit că întreaga comunitate a fotbalului mondial e alături de voi. Cunosc situația și, la fel ca orice alt om, îmi dau seama cât de greu e, atunci când un părinte își pierde copilul (n.r. – aluzie la bombardarea școlii din Minab de către americani, unde peste 160 de fețite s-au prăpădit). În aceste condiții, fotbalul poate juca un rol pozitiv pentru toți oamenii din lume. Noi ne ocupăm cu fotbalul și ce putem face prin intermediul fotbalului e să aducem oamenii împreună. Sunt foarte bucuros că naționala de fotbal a Iranului susține acest cantonament. Și, așa cum am spus deja în mass-media, avem un singur plan pentru această echipă. Iranul s-a calificat pentru Cupa Mondială și va juca în competiție“, a fost primul fragment din discursul elvețianului de 56 de ani.

Gianni Infantino: „Sunt la dispoziția Iranului. Echipa națională aparține celor 90 de milioane de iranieni“

În continuarea mesajului său pentru selecționerul Amir Ghalenoei și elevii săi, șeful FIFA a subliniat cât de importantă e reprezentativa Iranului pentru populația țării, în aceste momente cumplite.

Ați transmis un mesaj foarte puternic către oamenii din Iran. Echipa națională le aparține. Sunt 90 de milioane de iranieni în țară și foarte mulți în afara țării. Toți sunt mândri de naționala lor. Aici, vorbim despre fotbal, nu despre politică. De acum până la începerea Mondialului, voi face tot ce pot, pentru a ajuta naționala Iranului. Dacă vreți să efectuați un cantonament și sunt probleme în afara țării, orice ar fi, mă voi ocupa. Tot ce aveți nevoie, luați legătura cu mine. Sunt la dispoziția voastră. Iar dacă aveți nevoie de ajutor, îl veți primi“, a încheiat Infantino.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Anunțul categoric al Iranului în privința participării la Mondiale: „După o ședință de 3 ore…“
Anunțul categoric al Iranului în privința participării la Mondiale: „După o ședință de 3 ore…“
Cutremurător: cum au apărut fotbaliștii iranieni pe teren la amicalul cu Nigeria
Cutremurător: cum au apărut fotbaliștii iranieni pe teren la amicalul cu Nigeria
Amical pe timp de război: naționala Iranului, meci spectaculos departe de bombardamente
Amical pe timp de război: naționala Iranului, meci spectaculos departe de bombardamente
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”



După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Israelul, în pericol să fie suspendat din toate competițiile organizate de FIFA!
Israelul, în pericol să fie suspendat din toate competițiile organizate de FIFA! 
Decizie finală în cazul cartonașului albastru! Anunțul lui Gianni Infantino
Decizie finală în cazul cartonașului albastru! Anunțul lui Gianni Infantino
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

