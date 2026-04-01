Când s-au tras la sorți grupele pentru Mondialul din 2026, la Washington, pe 5 decembrie, președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani), l-a chemat pe Donald Trump (79 de ani) pe scenă pentru un moment special.

În aplauzele publicului, președintele Statele Unite a primit premiul FIFA pentru… pace! La nici trei luni de la acest moment, Trump a atacat Iranul, alături de Israel, aruncând Orientul Mijlociu în brațele unui război devastator pentru care, deocamdată, nu se întrevede niciun sfârșit.

Infantino a vizitat cantonamentul Iranului în Antalya

Probabil, văzând situația actuală a lumii, cu zece săptămâni înainte de startul turneului final, elvețianul Infantino regretă premiul pe care l-a „inventat“, practic, pentru Trump. Pentru că e total aiurea că o țară care urmează să găzduiască un Mondial să fie în război, când avem doar două luni și ceva până la sărbătoarea fotbalului mondial.

Mai mult decât atât, SUA, țara care a atacat Iranul trebuie să găzduiască meciurile perșilor, la Los Angeles și la Seattle! De aici, și speculațiile care s-au tot făcut privind o posibilă retragere a Iranului de la competiție.

Deocamdată însă, iranienii și-au strâns jucătorii, cu chiu, cu vai, i-au dus cu autocarul în Antalya (Turcia), unde au jucat două meciuri amicale, în cadrul unui cantonament. Prima partidă de verificare a fost pierdută cu Nigeria (1-2), dar ieri a venit succesul categoric cu Costa Rica (5-0).