Fotbalul s-a schimbat enorm, în ultimii ani, și nici echipele mici nu mai sunt ce au fost, cândva. Adică, ciuca bătăilor. Acum, periodic, avem surprize mari cu formații care dau peste cap calculele hârtiei.

Un astfel de caz îl avem acum în preliminariile Conference League. Aici, Neman Grodno din Belarus a reușit un parcurs remarcabil. Pentru că, dintre cele 48 de echipe care s-au aflat în turul I preliminar, doar Neman Grodno mai e acum în competiție, ajungând în play-off!

Iată ce rezultate a înregistrat Neman Grodno, care n-a fost cap de serie, în niciun tur!

*Turul I preliminar: Urartu (Armenia) – Neman Grodno 1-2 și Neman Grodno – Urartu 4-0

*Turul II preliminar: Kosice (Slovacia) – Neman Grodno 2-3 și Neman Grodno – Kosice 1-1

*Turul III preliminar: Klaksvik (Feroe) – Neman Grodno 2-0 și Neman Grodno – Klaksvik 2-0

După ultima partidă, cea de joi, Neman Grodno – Klaksvik, formația din Belarus a obținut calificarea, după executarea loviturilor de departajare (5-4).

Acum, în încercarea de a intra în grupa Conference League, Neman Grodno are o „misiune imposibilă“. Pentru că va întâlni Raya Vallecano (Spania). Prima manșă va fi pe teren neutru, pe 21 august – echipele din Belarus nu pot juca acasă, pentru că dictatorul Lukașenko îl susține pe Vladimir Putin în războiul Rusia – Ucraina – iar returul se va juca, în Spania, pe 28 august.

