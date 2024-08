În următoarea rundă, ardelenii se vor duela cu israelienii de la Maccabi Petah Tikva.

Dan Petrescu: ”Am fost foarte supărați cam pe toți!”

La conferința de presă de la finalul meciului, Dan Petrescu a avut cuvinte de laudă la adresa adversarei și a declarat că diferența de pe tabela de scor nu reflectă realitatea din teren.

Chiar dacă echipa sa a marcat de cinci ori, Dan Petrescu nu a fost deloc mulțumit de felul în care au intrat în joc jucătorii de rezervă. Chiar dacă spune că aceștia ”s-au salvat” prin golul lui Nkololo, tehnicianul a mărturisit că a fost extrem de supărat pe elevii săi, deoarece s-ar fi așteptat să fie mai agresivi.

”După două meciuri în care nu am marcat, eram puțin sub presiune. Am fost foarte concentrați, am intrat bine în meci. Un adversar foarte bun, chiar dacă am bătut cu 5-0, cred că scorul nu arată diferența dintre noi și ei. În prima repriză, am avut și puțin noroc, pentru că au avut și ei câteva ocazii.

Primul gol a fost cel mai important, a fost și din fază fixă, ne-am bucurat foarte mult. După care Dani (n.r. Bîrligea) a marcat două goluri extraordinare, iar pe final era mai ușor să joci când ai 3-0, cu toate că puteam să jucăm și mai bine, dar când ai bătut cu 5-0, e greu să mai zic ceva de cineva. Vreau mereu să fie totul perfect, dar 5-0 e 5-0. Poate am dat prea multe goluri și trebuia să mai lăsăm și pentru alte meciuri.

Nu îi cunosc deloc, nu știu nimic despre adversari. Noi am fost foarte concentrați la meciul ăsta, suntem foarte fericiți că am trecut mai departe. Acum trebuie să mergem în grupe, ăsta este obiectivul. Sperăm să trecem și de cei din Israel, dar nu-i cunosc și nu vreu să spun ceva despre ei acum. (...)

Pentru mine sunt mai importanți jucătorii de pe bancă, titularii mereu își dau viața, pe mine mă interesează cum intră cei de pe bancă. Se vede imediat dacă sunt concentrați. Am fost foarte supărat cam pe toți. S-au salvat pe final că Michael a dat pasă lui Nkololo și a dat gol. Cu faza aia s-au salvat, dar mă așteptam la mai mult, voiam să îi văd mai vii, mai agresivi, dar mi s-au părut moi și nu vreau să văd jucători moi la CFR. Jucătorii de pe bancă iau campionate”, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.