UEFA a amendat-o drastic pe Partizan după ce suporterii au afișat pe stadion bannerul ”Kosovo e Serbia”. Cât trebuie să achite clubul

Partizan (Serbia) a trecut în al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League de Olyksandriya (Ucraina). 

În meciul tur, Partizan Belgrad s-a impus cu 2-0, iar în a doua manșă din cel de-al doilea tur preliminar Conference League, sârbii au înscris patru goluri și s-au calificat în al treilea tur preliminar după ce au înregistrat 6-0 la general cu ucrainenii.

La meciul retur de la Belgrad, suporterii lui Partizan au afișat în peluză bannerul cu tentă politică și săgeți către statul vecin: ”Kosovo e Serbia”.

UEFA a amendat-o cu 17.500 de euro pe Partizan pentru bannerul afișat de galerie. Pe deasupra, forul european a plusat 72.750 de euro în contul amenzilor pentru Partizan după ce au fost blocate străzile din Belgrad de suporteri la meciurile cu Olyksandriya și Hibernian (turul 3 preliminar UEFA Conference League).

”UEFA a amendat clubul din Belgrad cu 17.500 de euro pentru bannere considerate nepotrivite pentru evenimente sportive. 'Kosovo este Serbia' a fost unul dintre bannerele afișate în timpul meciului cu Olyksandriya.

Partizan a mai fost amendată cu 72.750 de euro pentru blocarea drumurilor, folosirea laserelor și aprinderea de artificii în două meciuri disputate la Belgrad, împotriva lui Olyksandriya și a lui Hibernian. În total, Partizan a fost sancționată cu 90.250 de euro.

De asemenea, Partizan va disputa disputa următoarele meciuri de acasă dintr-o competiție UEFA cu 10.000 de spectatori mai puțin în tribune”, a scris koha.net.

