La finalul partidei, Andrei Miron a analizat jocul prestat de echipa sa și a dezvăluit obiectivul său pentru finalul de an.



„Ei joacă direct pe cei trei din față și te pot surprinde rapid. Au avut prima repriză ocazii foarte mari. A doua repriză am intrat noi mai bine în joc, am controlat, cred eu... din ce am văzut eu pe teren, cred că am controlat a doua repriză. Un rezultat echitabil. Da, întotdeauna se poate mai mult, dar trebuie să ținem cont și de ratările adversarului, trebuie să fim corecți. Au avut ocaziile mai mari. Până la urmă, cred eu că este un rezultat corect, după părerea mea.



Da, suntem într-un moment bun. Mă bucur foarte mult că iar nu primim gol și, ținând cont că iar... am făcut improvizații, pentru că nu aveam altă soluție. E îmbucurător faptul ăsta că nu primim gol. Așa se strâng punctele, cu o apărare solidă. Mergem în continuare, mai avem de strâns puncte pentru a ajunge în play-off.



Mai sunt meciuri de jucat, încă nu e nimic sigur, pentru că dacă vă uitați și la etapa asta care a fost, au cam câștigat echipele care se află pe locurile 8, 9. Așa că ne mai trebuie câteva puncte (n.r. - pentru ca Botoșani să-și securizeze locul în play-off). Nu știu, nu prea sunt cu calculele, dar eu sper să obținem 4 puncte până plecăm acasă”, a spus Miron la finalul meciului.



FC Botoşani are o singură victorie în ultimele cinci etape, trei egaluri şi un eşec. Rapid a pierdut un singurul meci din ultimele nouă etape, având şase victorii şi două egaluri. În tur, Rapid s-a impus cu 2-1.

