Moldovenii au primit vizita giuleștenilor în ultimul meci al etapei #19 din sezonul regulat al Superligii României. FC Botoșani și Rapid au împărțit punctele la finalul celor 90 de minute.



Cu zâmbetul pe buze, Claudiu Petrila a reacționat la flash-interviu după ratarea colosală de la Botoșani



În minutul 21 al meciului, Claudiu Petrila a ratat colosal cu poarta goală, după ce Alex Dobre i-a strecurat mingea pe lângă portar și doi adversari.



La flash-interviu, după meci, Petrila și-a prezentat scuzele față de marea oportunitate irosită și a precizat că va încerca să-și răscumpere greșeala în etapa viitoare.



”Faza m-a prins perfect. Din păcate cred că m-am relaxat și am fost prea sigur că o să marchez. Vreau să-mi cer scuze față de colegi că știu că a fost un moment important în joc. Sper să mă revanșez în următorul meci.



Și după ne-am creat câteva ocazii, din păcate nu am reușit să marcăm.



Important e că am rămas pe primul loc. Avem următorul meci acasă pe care trebuie să-l câștigăm. De mâine ne vom gândi doar la asta.



Un egal a fost echitabil. Am avut și noi ocaziile noastre, au avut și ei. Am împărțit punctele. Vedem ce se va întâmpla meciul următor”, a spus Claudiu Petrila după meci.

