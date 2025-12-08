În derby-ul primelor două clasate, cea mai mare ratare a meciului, una uluitoare, i-a aparținut lui Claudiu Petrila, în prima repriză. Din câțiva metri, cu toată poarta goală, extrema de la Rapid a trimis pe lângă.



Costel Gâlcă, după Botoșani - Rapid 0-0: "Am pierdut mijlocul și n-am mai putut ține de minge"

FC Botoșani a controlat partida, a avut ocazii mai multe, însă partida s-a încheiat la egalitate, 0-0, un rezultat echitabil în opinia lui Costel Gâlcă.



"Până la urmă, cred că este un rezultat echitabil. Noi am avut ocaziile clare, ei au dominat jocul. Ratarea lui Petrila? Când a dat gol, ne-am bucurat. Se mai întâmplă. Am avut și alte ocazii la care puteam înscrie. Pe mine mă preocupă repriza a doua pentru că am pierdut mijlocul. N-am mai putut să ținem de minge, aia e problemă. Adversarul a pus presiune, a venit peste noi, iar noi nu am reușit să-i surprindem.



Sunt mulțumit de parcursul din acest sezon. Important e să câștigăm următorul meci, cu Oțelul Galați. Important e să fim sus, în rest e mai puțin important cine intră sau cine nu intră în play-off", a spus Costel Gâlcă.



După 19 etape, Rapid rămâne lider, cu 39 de puncte, urmată de FC Botoșani, cu 37 de puncte. Dinamo completează podiumul, cu 35.

