Ianis Hagi va juca din nou in Champions League! Sezon ISTORIC pentru Rangers in Scotia: e calificata din februarie dupa o serie din alta lume

Glasgow Rangers a batut-o si pe Dundee United (4-1) si e sigura de pe acum de locul 2 in Scotia!

E februarie, dar Rangers nu mai poate fi ajunsa de nicio echipa in afara de Celtic! Si marea rivala de recuperat o diferenta grea de puncte: e la -18 dupa infrangerea cu Ross Country (0-1). Pana la finalul campionatului din Scotia mai sunt 8 runde, astfel ca Rangers poate fi campioana peste doua etape, daca rezultatele lucreaza in favoarea ei. In cazul in care asta nu se intampla si Celtic bate tot, lui Rangers ii trebuie 7 puncte ca sa fie sigura de titlu.

In 30 de meciuri jucate in Scotia, Rangers a castigat de 26 de ori si a terminat alte 4 partide la egalitate. Echipa lui Ianis a pierdut o singura data tot sezonul: 2-3 la St. Mirren, in Cupa Ligii.

Scotia are doua locuri in Champions League campania urmatoare. Campioana intra in turul 3 preliminar, in timp ce a doua clasata merge in turul 2 de calificari.

Om la important pe Ibrox in acest sezon, Ianis Hagi revine in Champions League dupa ce a mai jucat acolo cu Genk, in 2019-2020. Ianis a prins si minute intr-o grupa din care au mai facut parte Liverpool, Napoli si RB Salzburg.

Golul marcat de Ianis Hagi cu Dundee United