Cifre impresionante pentru Ianis Hagi la Rangers! Cum l-a convins pe Gerrard ca trebuie sa fie din nou titular

Pe langa reusitele din contul sau, Ianis are nu mai putin de 9 assisturi oferite colegilor. In medie, Ianis marcheaza o data la 379 de minute jucate in campionat. Hagi Jr. are 18 driblinguri reusite, a fost faultat de 36 de ori si are o precizie a paselor de 80%. In medie, Ianis atinge mingea de 62 de ori intr-o partida, conform statisticilor oficiale.

Hagi a deschis scorul cu Dundee pentru o noua victorie clara a lui Rangers, liderul detasat din Scotia.





Ianis si colegii sai au 18 puncte peste Celtic.

Dupa penalty-ul ratat in minutul 67 al jocului cu Dundee de croatul Barisic, fanii au fost intrebati pe twitter daca vor alt executant de la 11 metri. Majoritatea optiunilor au mers spre Hagi Jr.

Rangers - Dundee s-a terminat 4-1.

I know he scored the penalties on Thursday but let's face it, 3 pretty poor attempts from the spot from Borna. Hagi or Aribo would be next on my list to take one.