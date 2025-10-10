Fostul câștigător al „Balonului de Aur” din 1994 a dezvăluit că are un plan uriaș. În timpul inaugurării complexului sportiv al lui Daniel Borimirov, în cartierul Lyulin din Sofia, fostul atacant bulgar a anunțat un proiect de mare anvergură.

Hristo Stoichkov pregătește o adevărată „bijuterie” în Bulgaria

Fostul star al Barcelonei vrea să colaboreze cu FIFA, Ministerul Educației, Ministerul Sportului și Federația Bulgară de Fotbal pentru a construi terenuri artificiale în cel puțin 20 de orașe din țară. Stoichkov a explicat că așteaptă ca instituțiile din Bulgaria să trimită planurile necesare, pentru ca el să le poată propune la finanțare către forul mondial.

„Îl felicit pe Boreto pentru ce a făcut. Acesta este drumul pe care trebuie să-l urmeze fiecare echipă și fiecare municipalitate. Așa aducem copiii spre sport. Este o bază unică, n-am mai văzut așa ceva în Bulgaria! Cu o asemenea realizare, nu doar că am ajuns din urmă Europa, ci am și depășit-o.

Merg peste tot și văd multe lucruri. Aștept ca Federația, Ministerul Educației și cel al Sportului să îmi prezinte proiectele. Eu le semnez imediat. Încă aștept... voi aștepta până la capăt”, a declarat Stoichkov, citat de topsport.bg.

Cine este Hristo Stoichkov

Hristo Stoichkov, supranumit „Kamata” sau „El Pistolero”, este considerat cel mai mare fotbalist bulgar din istorie.

Fostul atacant a câștigat prestigiosul „Balon de Aur” în 1994 și a fost golgheterul Campionatului Mondial din același an, cu șase reușite, conducând Bulgaria până în semifinale.

Dacă vorbim numere, bulgarul se poate lăuda cu 426 meciuri jucate, 180 goluri înscrise și 56 de pase decisive livrate.

În vitrina sa de trofee regăsim 37 de distincții, printre care o „Gheată de Aur” (CSKA Sofia 89/90, 38 goluri), o Cupă a Campionilor Europeni (echivalentul UCL din ziua de astăzi), cinci titluri în La Liga cu Barcelona, două Supercupe ale Europei, două Cupe și patru Supercupe ale Spaniei, trei titluri ale Bulgariei și patru Cupe ale Bulgariei.

