Hategan, trimis de UEFA la Campionatul Mondial al Cluburilor! Cine mai face parte din brigada romaneasca trimisa in Qatar

Campionatul Mondial al Cluburilor va avea loc intre 11 si 21 decembrie.

O brigada de arbitri romaneasca, condusa de Ovidiu Hategan, va fi trimisa de UEFA la Campionatul Mondial al Cluburilor, care are loc in decembrie, in Qatar.

Alaturi de Hategan vor fi Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe.

Arbitrajul in camera VAR va fi asigurat de spaniolul Juan Martinez si francezul Benoit Millot.

Celelalte brigazi de arbitri vin din Algeria, SUA, Chile si Qatar.

La Campionatul Mondial al Cluburilor participa sapte echipe, dintre care cinci sunt calificate deja: Liverpool, Al-Sadd, Esperance Sportive de Tunis, Hienghene Sport si Monterrey. Campioanele din America de Sud si Asia vor mai fi pe tablou. Din Asia, cel mai probabil va merge in Qatar Al Hilal, echipa antrenata de Razvan Lucescu. Al Hilal a castigat mansa tur a Ligii Campionilor Asiei, 1-0, impotriva celor de la Urawa.

