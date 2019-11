Hategan o comite din noi?! Arbitraj DEFECTUOS la meciul dintre Dinamo si CFR! Centralul nu a acordat trei lovituri de la 11 metri

Ovidiu Hategan a fost la centrul partidei dintre Dinamo si CFR Cluj.

Meciul din "Stefan cel Mare" s-a terminat 0-0. Partida a avut parte de cateva momente controversate si cele doua echipe au cerut pe rand penalty.

Prima faza s-a petrecut in minutul 7, cand Costache a fost calcat in careu de Mrzljak. Mijlocasul dinamovist l-a descaltat pe Costache, insa Hategan a lasat jocul sa continue, considerand ca nu se impune lovitura de la 11 metri.

Acelasi Costache a fost implicat intr-o faza controversata in minutul 45+2. Laurentiu Corbu a centrat in careul clujenilor si Costache a oprit mingea cu mana. Jucatorul CFR-ului era in alunecare in acel moment si din reluari se vede ca jucatorul a avut intentie in a opri mingea.

In minutul 60 a fost din nou randul celor de la CFR sa ceara penalty. Paun a fost luat in brate de Ciubotaru in interiorul careului. Fundasul dinamovist l-a tras vizibil de tricou pe varful celor de la CFR, insa Hategan a preferat din nou sa lase jocul liber.