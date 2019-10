"Ajax FURATA!" SCANDAL MONSTRU in Olanda dupa meciul cu Chelsea: Hategan, luat in colimator

Ovidiu Hategan se afla in mijlocul unui scandal.



Olandezii tipa ca au fost furati dupa ce Ajax a pierdut cu Chelsea, scor 0-1. Criticile sunt indreptate atat asupra brigazii lui Hategan, cat si asupra brigazii VAR formata din doi arbitri polonezi.

Olandezii reclama doua faze cruciale: un gol anulat incorect si un penalty neacordat.



"Ajax, furata! Sutul lui Van de Beek a fost oprit cu mana de Marcos Alonso. Era penalty. Insa asistentul Sovre l-a alertat pe Hategan, indicand un off-side la Tadic, desi acesta nu participa la joc. VAR sau Hategan nu mai putea dicta lovitura de pedeapsa, pentru ca s-a dat off-side", au scris jurnalistii de la De Telegraaf despre faza din startul partidei.

De asemenea, Ajax reclama si golul anulat din minutul 35. Promes a marcat dintr-o centrare a lui Ziyech in minutul 35, insa golul a fost anulat deoarece arbitrii desemnati in camera VAR au semnalat pozitia neregulamentara a olandezului.

Ovidiu Hategan a validat initial golul deoarece asistentul, Octavian Sovre nu a ridicat fanionul, insa cei din camera VAR au anulat fericirea olandezilor, pe motivul ofsaidului. Fanii olandezi au luat cu asalt retelele de socializare, postand poze cu pozitia din care a plecat Promes.

In cele doua cadre, se observa diferenta dintre ceea ce a aratat VAR-ul si momentul plecarii lui Promes, care nu se afla in ofsaid. Cei din camera VAR au aratat un cadru gresit, in care Promes se afla in ofsaid, insa la momentul acela, Ziyech deja ii pasase mingea.