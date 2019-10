Hategan va arbitra un nou meci de lux in UEFA Champions League! La ce partida a fost delegat

Ovidiu Hategan a mai arbitrat Borussia Dortmund - Barcelona, 0-0, in acest sezon de UCL!

Ovidiu Hategan a fost delegat la o noua partida de lux din UEFA Champions League.

Romanul va arbitra meciul dintre Ajax Amsterdam si Chelsea, din etapa a 3-a a fazei grupelor UCL.

Brigada va fi completata de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Al patrulea oficial va fi Sebastian Coltescu.

Ovidiu Hategan a mai arbitrat in acest sezon in grupele UCL: Dortmund - Barcelona (0-0), in grupa F.

Razvan Marin joaca la Ajax, iar formatia din Olanda este pe primul loc in grupa, cu 6 puncte, urmata de Valencia si Chelsea cu cate 3 puncte. Ultimul loc ii revine lui Lille, care nu a reusit sa adune niciun punct in primele doua etape.