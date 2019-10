EROARE majora a VAR la meciul arbitrat de Hategan?! Arbitrii au folosit cadrul GRESIT cand au decis ca NU E GOL! Scandalul noptii in Champions League la Ajax - Chelsea

Chelsea a invins-o pe Ajax in deplasare cu 1-0.

Ajax a avut un gol anulat in prima repriza a meciului cu Chelsea. Promes a marcat dintr-o centrare a lui Ziyech in minutul 35, insa golul a fost anulat deoarece arbitrii desemnati in camera VAR au semnalat pozitia neregulamentara a olandezului.

Ovidiu Hategan a validat initial golul deoarece asistentul, Octavian Sovre nu a ridicat fanionul, insa cei din camera VAR au anulat fericirea olandezilor, pe motivul ofsaidului. Fanii olandezi au luat cu asalt retelele de socializare, postand poze cu pozitia din care a plecat Promes.

In cele doua cadre, se observa diferenta dintre ceea ce a aratat VAR-ul si momentul plecarii lui Promes, care nu se afla in ofsaid. Cei din camera VAR au aratat un cadru gresit, in care Promes se afla in ofsaid, insa la momentul acela, Ziyech deja ii pasase mingea.

Imaginea din cadrul folosit de cei de la VAR, in care se vede ca mingea este deja lansata de Ziyech: