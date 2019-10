Hategan, in mijlocul unui RAZBOI! Arbitrul a fost la centru in meciul Turcia - Albania unde fotbalul a trecut pe locul doi: "Cei care ne-au terorizat tara vor sfarsi inecati in sange"

Hategan a avut parte de o partida extrem de dificila in Turcia - Albania, meciul fiind jucat la douza zile dupa ce Turcia a atacat Siria.

Meciul a inceput exploziv si Hategan a acordat nu mai putin de patru galbene in primele 12 minute pentru a incerca sa ii linisteasca pe jucatori. Turcia traverseaza o perioada foarte tensionata si cu doar doua zile inaintea partidei Turcia a organizat un atac asupra kurzilor din Siria.

"Ienicerii" au invins pe final, Cenk Tosun reusind sa marcheze singurul gol al partidei. Atacantul lui Everton a sarbatorit golul alaturi de colegii sai cu un salut militar in fata galeriei. A fost un mesaj de pentru soldatii care lupta in Siria si pentru cei care au murit in acest conflict armat.

La finalul partidei selectionerul si jucatorii au vorbit doar despre evenimentele neplacute si despre victimele razboiului:

"Avem 17 martiri. Allah ii va lovi si mai rau pe cei care i-au ucis. Cei care ne-au terorizat tara vor sfarsi inecati in sange. Nimeni nu ar trebui sa afie ucis nicaieri in lume. Tara noastra se confrunta cu teroarea de ani de zile", a spus selectionerul Senol Gunes.

"Nu stiam despre martiri. Am fost foarte suparati in vestiar. Tristi. Doamne, ajuta-i pe soldatii nostri sa scape din acest razboi", a spus marcatorul singurului gol, Cenk Tosun.

"Sunt lucruri mai importante decat fotbalul in viata. Suntem fericiti daca ii facem fericiti pe soldati. Lacrimile lor sunt lacrimile noastre", a spus Deniz Turuc.

"Odihneste-le sufletele, Doamne! Si ajuta-i pe soldatii nsotri! Inimile noastre sunt cu ei", a zis Merih Demiral.

Fotbalul a trecut in plan secund ieri seara, si Turcia risca sa fie sanctionata. Daca cei de la UEFA considera ca a fost un gest politic, se va face o ancheta si federatia de la Istanbul va fi pedepsita.