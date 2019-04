Prima SUPER LOVITURA pentru Guardiola in vara! Da 60 de milioane pe jucatorul dorit si de Manchester United! Ce pusti-senzatie e gata sa semneze

Guardiola a pregatit lista de transferuri pentru vara!

Una dintre prioritati: Declan Rice! Pustiul de 20 de ani cu origini irlandeze o va costa pe City 60 de milioane de euro, anunta Irish Independent. Rice, care poate juca atat in centrul apararii, cat si mijlocas defensiv, e om de baza la West Ham. In acest sezon are 33 de meciuri si doua goluri marcate.



Rice are doua prezente in nationala Angliei, pentru care a debutat luna trecuta, la meciul cu Cehia din preliminariile Euro 2020.