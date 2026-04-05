Marius Șumudică (55 de ani) și-a „câștigat“ locul în istoria neagră a clubului Al-Okhdood din Najran! Ce spun fanii despre tehnicianul român, după cum Sport.ro a arătat aici, e elocvent pentru dezastrul pe care fostul rapidist a lăsat în urma sa.

Iar dacă Șumudică era un antrenor înjurat, înainte ca succesorul său să-și facă debutul la Al-Okhdood, de acum încolo, atacurile la adresa românului se vor amplifica! Pentru că, odată cu plecarea sa, formația din Najran a scăpat de o criză ce părea interminabilă.

Al-Okhdood, primul meci cu noul antrenor, prima victorie

Șumudică, în mandatul său catastrofal la Al-Okhdood, a câștigat fix două meciuri din 14: unul pe 13 ianuarie, în al doilea joc pe banca arabilor, altul pe 28 februarie cu ultima clasată Al-Najma. În rest, Șumudică a avut 2 egaluri și 10 înfrângeri!

Cu asemenea cifre, Al-Okhdood părea a fi o echipă în „moarte clinică“. Succesorul lui Șumudică a „resuscitat-o“ însă din prima. În această seară, în primul meci al tunisianului Fathi Al-Jabal, acesta a obținut un mare succes acasă: 1-0 cu Al-Fateh, formație aflată pe locul 13 în clasament. Și, drept urmare, Al-Okhdood a început să-și facă, din nou, calcule pentru salvarea de la retrogradare.

Cu șapte etape înainte de terminarea campionatului, formația din Najran e la șase puncte de poziția a 15-a-, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League. În ultimele două sezoane, Al-Okhdood s-a salvat de fiecare dată, prinzând acest loc 15.