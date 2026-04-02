Din a doua parte a lunii martie, Marius Șumudică nu mai este antrenorul echipei Al-Okhdood! Tehnicianul român și clubul din Saudi Pro League au decis să încheie colaborarea pe cale amiabilă, după o serie de rezultate modeste. După 26 de etape disputate în campionat, Al-Okhdood ocupa locul 17, penultimul, cu doar 13 puncte, în plină luptă pentru evitarea retrogradării.

Numit pe 5 ianuarie 2026, Șumudică a stat pe banca echipei în 14 partide, bilanțul său fiind de două victorii, două remize și zece înfrângeri. Fostul tehnician de la Rapid a bifat 14 apariții pe banca lui Al Okhdood și a înregistrat o medie de 0,57 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Marius Șumudică, variantă pentru naționala României în opinia lui Costel Câmpeanu

Deși în spațiul public nu a apărut neapărat numele lui Marius Șumudică în dreptul celor care pot prelua echipa națională a României, Costel Câmpeanu, fost portar, în vârstă de 60 de ani, care în carieră a apărat poarta Gloriei Bistrița, lui Dinamo București sau Ceahlăului Piatra Neamț, l-a numit pe fostul principal de la Astra sau Rapid când a fost întrebat de numele care ar putea deveni selecționer!

Într-o discuție telefonică avută cu Sport.ro, Câmpeanu a spus că Șumudică ar fi fost o variantă de luat în calcul, care era și este dispus să preia postul. Altfel, crede că și Mirel Rădoi, actualul antrenor al FCSB, ar fi fost un nume potrivit, mai ales că a mai lucrat cu Federația Română de Fotbal și știa prea bine cum merg lucrurile acolo.

Și Mirel Rădoi e o variantă, crede Costel Câmpeanu

În plus, Rădoi este principalul actualei campioane a României doar până la finalul play-out-ului Superligii. ”Eu mă gândeam că Rădoi ar fi putut să revină la națională. Mă gândeam că a mai fost, a mai lucrat cu Burleanu și Stoichiță. Poate și Șumudică, pentru că Șumudică a mai spus că ar accepta să preia naționala. El parcă era mereu supărat că se vorbea de el numai că e a treia opțiune... mă rog.

(N.r. – Îl vedeați pe Șumudică la națională?) Putem să ne gândim la orice, nu m-ar fi mirat. La fel și cu Rădoi, s-a dus la FCSB doar în play-out și am zis eu că ar putea să renunțe imediat pentru națională. Rădoi, deocamdată, a spus că nu are salariu, că doar ajută, putea să plece, cred, dacă se punea problema să preia naționala. Îi spunea lui Gigi că vrea să plece și cred că ar fi putut pleca”, a spus Costel Câmpeanu pentru Sport.ro.