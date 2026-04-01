„Tricolorii” lui Mircea Lucescu au pierdut amicalul cu Slovacia, scor 0-2, după ce au ratat calificarea în finala barajului de la Campionatul Mondial, după 0-1 cu Turcia.

Marcatorii de la Bratislava au fost Daniel Bîrligea (7') cu un autogol și David Strelec (46').

Marius Șumudică a scos în evidență marea problemă din meciul cu Slovacia

Tehnicianul a vorbit despre înfrângerea suferit în Slovacia de „tricolori” și a evidențiat faptul că fotbaliștii lui Mircea Lucescu au fost lipsiți de reacție.

Marius Șumudică e de părere că jucătorii României ar fi trebui să arate o altă disponibilitate la efort și să fie mai dezinvolți, mai ales că venea după dezamăgirea cu Turcia.

„Nivelul fotbalului românesc în momentul de față… Toată lumea o dă cu nivelul, că poate să vină și Hagi și… ‘magii’, ‘ceacii’, cine o veni antrenor sau pe cine pune Federația, toată lumea acum pleacă în partea cealaltă și zice că nu are ce să facă Hagi, că nu are marfă, nu are jucători. Toată lumea se uită și ăsta este discursul acum la unison.

Sincer să fiu, m-am uitat ieri și voiam să văd și eu un meci în care poţi să joci descătușat. Ieri nu aveam nicio trăire. Nu exista presiunea. A fost un amical. M-am gândit, cu Turcia a fost o presiune foarte mare. S-a jucat la ei acasă. Presiunea publicului, care oricum n-a fost cine știe ce. Presiunea publicului, presiunea rezultatului. Ieri am jucat contra unei echipe care și ea pățise ceea ce am pățit noi, adică a ratat calificarea.

Am văzut niște faze care pe mine m-au lăsat mut. Deci, din minutul 24 am numărat, mă uitam pe cronometru, până în minutul 26 și ceva, nu ne-au dat mingea. Deci n-am văzut în viața mea, au făcut vreo 50 de pase. Bă, 50 de pase. Când o echipă îți face 50 de pase în fața ta… Și din dorința aia și din nervi că te ia la mișto sau ceva de genul ăsta, fac un fault.

Fac un fault, mă enervez, încerc. Mă, noi n-am avut pic de dorință, pic de agresivitate. Parcă era la și altele, să mai treacă un meci de palmares acolo, să-mi pun și o selecție în dreptul echipei naționale, dar fără realitate”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Toate drumurile duc spre Gică Hagi

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a transmis public că o decizie în privința noului selecționer a fost deja luată, preferând însă să păstreze temporar misterul asupra numelui ales.

„Vom avea un antrenor nou, normal. Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumătate, în 2024. Nu cred că e cazul să îl dezvălui eu, o să-l aflaţi în curând”, a precizat oficialul FRF, potrivit as.ro.

Deși anunțul nu a fost încă formalizat, toate informațiile arată că Gică Hagi este cel care va prelua destinele tricolorilor. Un detaliu important care întărește această mutare este decizia recentă a tehnicianului de 61 de ani de a renunța la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu, eliberându-și astfel drumul către funcția de selecționer.