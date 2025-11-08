Weekend de vis pentru Ianis Hagi! Sport.ro a arătat aici nota primită de internaționalul nostru, după un meci în care, în mod indiscutabil, a fost starul de pe teren: Trabzonspor – Alanyaspor (1-1).

La scurt timp după golul de generic dat de Ianis, jurnaliștii din Turcia s-au pus pe treabă. Și au aflat de la ce distanță a înscris Hagi jr în poarta nefericitului Andre Onana. Potrivit Nefers.com, în momentul în care și-a lansat „torpila“, internaționalul român era la 25 de metri de poarta adversă!

„Românul a controlat mingea primită de la Maestro și a șutat puternic, cu piciorul său stâng. Mingea s-a oprit în plasă, sub ochii unui Onana lipsit de reacție. Pentru microbiști, acest gol a fost foarte similar cu cele pe care le marca Gheorghe Hagi, pe când juca la Galatasaray. Prin această reușită, Ianis a demonstrat că merge pe urmele tatălui său“, a notat sursa citată.

Și presa din Camerun a remarcat golul fabulos din meciul Trabzonspor - Alanyaspor, în condițiile în care victima lui Ianis a fost Andre Onana, care e internațional camerunez.

„Onana a avut o prestație excelentă, dovadă și nota sa, 7 din 10. Dar, la golul de 1-1, șutul lui Ianis Hagi a fost imparabil“, a scris site-ul Camfoot.com.

VEZI GOLUL LUI IANIS HAGI

