Ianis Hagi a ridicat, în sfârșit, ștacheta în Turcia! Pentru că, în prima lună și jumătate, la Alanyaspor, mijlocașul român a avut un bilanț mai degrabă modest: un gol și o pasă de gol. Astăzi însă, play-maker-ul român a devenit vedeta zilei, în Superliga turcă.

În partida din deplasare cu Trabzonspor (1-1), Hagi jr a adus un punct pentru echipa sa printr-un gol fabulos. Imediat după terminarea meciului, jurnaliștii turci s-au pus pe treabă și au calculat distanța de la care mijlocașul român a tras la poartă.

Ianis Hagi a părăsit terenul supărat!

Chiar dacă a înscris golul etapei, Ianis n-a fost pe deplin mulțumit. În dialog cu jurnaliștii turci, internaționalul român a insistat că Alanyaspor ar fi trebuit să câștige, la cum s-a jucat meciul. Digi Sport a preluat declarațiile lui Hagi jr, după Trabzonspor – Alanyaspor, scor 1-1.

„Ni se rupe inima că plecăm din Trabzon cu un punct în loc de trei. Sunt fericit că am marcat golul care ne-a adus un punct, dar trebuie să fim sinceri, cred că am fost echipa mai bună. Cred că a văzut toată lumea că am tras din greu din primul până în ultimul minut. Dar am plecat doar cu un punct. Acum, urmează pauza internațională, avem multe lucruri pozitive de extras din acest meci și ne pregătim pentru orice urmează. Vom trage din greu pentru a încheia anul cu dreptul“, a spus Ianis Hagi.

Acesta face parte din lotul României pentru partidele cu Bosnia (15 noiembrie) și cu San Marino (18 noiembrie), ultimele pentru tricolori, în grupa H, în preliminariile Mondialului din 2026.

VEZI GOLUL LUI IANIS HAGI

